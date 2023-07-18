「Miga美家」的職業是模特兒，也是臺南舞魅孃旗下禮生，她擁有姣好長相和173公分的修長身材，吸引數萬人追蹤。近日，她揭發某攝影師竟拍她私密處特寫，向對方反應後，攝影師拿出合約內容爭論，稱「我以為妳尺度比較大，所以比較可以這樣」，甚至要求美家賠償雙倍拍攝成本才能下架、刪除影片，導致她身心受創。

美家16日在臉書表示，過去跟該攝影師合作多次，因此很信任對方擬定的合約書，想不到雙方在這次的拍攝尺度上認知差異大，美家僅同意拍部分底褲，影片上架後，發現攝影師卻直接特寫私密處，連保護措施「膚膠」都看得一清二楚，「當下請攝影協助剪掉此畫面卻立馬收到合約的內容來壓榨，但後期對方因尊重我有刪除部分畫面但是依舊還是有特寫私密處。」

美家痛苦地說，因為影片的關係，她被粉絲騷擾一個多月，心理壓力很大，想不到第二部影片出爐時，私密處畫面佔整部影片很多的畫面，她問攝影師為何這樣做，卻得到「我以為你尺度比較大，所以比較可以這樣」的回應，讓她相當傻眼，內心大呼：「當時合作時只同意可以帶到底褲，但為什麼畫面出來在拍我的私密部特寫甚至快看光！！底褲跟私密處分不清楚？」

美家痛訴遭高雄YouTuber攝影師拍私密處特寫，對方要求若下架影片得賠償拍攝成本雙倍的金額。（圖／美家授權提供）

美家稱，拍攝當下不知道會特寫私密處，於是問攝影師能否補拍其他尺度或是不上架影片，未料對方又拿出合約稱她違約，要求賠償拍攝成本雙倍的金額，才願意下架、刪除影片，美家委屈地說：「合約上並沒有說到違約要賠錢也沒有說到會拍私密處特寫，為什麼我被拍了這麼不堪入目影片卻還要賠錢給對方來買回自己的身體⋯」。

由於不願影片外流，美家只能認賠，不滿攝影師一句道歉也沒有，呼籲同行的女性一定要看清楚合約書內容，以免遭遇跟她一樣的處境。截稿前，該攝影師尚未做出回應。

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