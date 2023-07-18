監察院在17日公布調查前原能會主委謝曉星，在職7年間因性騷擾、職場霸凌、性別歧視、不遵守防疫規定等，以13票全數通過彈劾謝曉星，全案移送懲戒法院審理。國民黨團18日上午召開記者會，要求曾擔任過謝曉星上級主管的前行政院長林全、賴清德、蘇貞昌出來向國人及被害者道歉，同時主張在臨時會審查性平相關法律修法時，針對性騷追訴期、告訴期能夠適度延長，給予被害人對等的「武器」。

首席副書記長林思銘表示，謝曉星是從2016年520蔡英文上台的第一天開始，就擔任原能會主委，直到今年1月因醜聞下台。將近7年的時間，在原能會裡作威作福，除了任意飆罵部屬、隨意評論女秘書的身材、衣著，用身高挑選機要秘書，當作原能會的「門面」，連負責國會聯絡的主任，剛做完白內障手術，兢兢業業的回到立法院忙著聯繫工作，都還被他嫌棄是「獨眼龍」、「觀感不佳」，用髒話大聲斥責

林思銘說，這樣的部會首長，曾經作為他長官的行政院長林全、賴清德、蘇貞昌，難道都不知情？難道他們從來不曾聽聞內閣中有這麼一位言行離譜、偏差至極的官員？是刻意包庇縱容？還是這些根本就是民進黨的文化，因此大家可以集體視而不見長達7年？國民黨團呼籲曾經擔任過謝曉星長官的三位前行政院長林全、賴清德和蘇貞昌，出來向國人道歉。

林思銘指出，謝曉星受彈劾後將被移送懲戒法院，但諷刺的是，涉及性騷擾的前懲戒院長李伯道，被投訴後，司法院的做法是讓他火速「風光退休」，駐泰代表莊碩漢因性騷事件閃辭，外交部第一時間也說是「個人因素」。

林思銘表示，從民進黨中央、到內閣官員、再到司法院，如果民進黨面對職場霸凌、性騷事件總是一昧的隱匿、姑息，就永遠會有人在暗夜哭泣，台灣社會距離性別平權也只會越來越遠。他要求賴清德，對一連串的案件，必須要站出來說清楚、講明白。

台北市議員徐巧芯表示，謝曉星去年10月被踢爆在某個周三上午，結束立院備詢之後，搭著公務車載著30歲女秘書，並未回到位在新北市的原能會，而是來到台北市溫州街某間咖啡店，視訊某大學兼課課程，並要求祕書全程陪同，並要求切水果、蛋糕。

徐巧芯說，民進黨的政務官不僅是權勢性騷，更涉及到公私不分的程度，根本就不適任為政務官，在謝曉星的認知中，只要外勤秘書從事跟公務有關的事情，即便是用公務車在公務上班時間，載到咖啡店上課，也沒有甚麼不妥，也沒什麼不好意思。

台北市議員游淑慧表示，謝曉星性騷事件爆發後，國民黨團與在野黨立即提案，如果行政機關職場發生性騷案，加害者為主管時，該主管必須停職調查；結果，遭到民進黨立院黨團封殺。現在，謝曉星遭監察院無異議全數通過彈劾，游淑慧要問當初封殺提案的民進黨立法委員們，要不要出來洗門風、道歉？

游淑慧說，她在6月14日接到陳情人投訴，舉發中華電信子公司神腦國際董事長鄭宏輝對其性騷擾，沉寂一個月之後，7月12日中華電信來文表示，將組成性平調查小組，調查期間7月17至7月20日，希望配合調查訪談。結果鄭宏輝在14日突然提出請辭神腦國際董事長職務，中華電信居然以當事人已不再任職神腦國際為由，停止性平調查，通知取消訪談。

游淑慧詫異地指出，鄭宏輝拍拍屁股走人，是否是規避調查的一種手段、方式？而謝曉星是政務官，當他遭到監察院彈劾或糾正之後，受害人能對他做出麼樣的追訴、請求賠償？國人根本不知道；包括莊碩漢涉及性騷亦是如此，他是特任官、駐外代表，一旦請辭後，受害者如何追究他的刑事、行政和民事責任？