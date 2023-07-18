台灣好行觀光公車從7月到11月將針對不同客群推出專屬設計的6大主題、24場次的示範體驗活動，台南市政府觀光旅遊局特別邀請亞洲GoPro大使Johnny Lo協助將台南觀光行銷到國際。（洪榮志攝）

適合自由行搭乘的台灣好行觀光公車，從7月到11月將針對不同客群推出專屬設計的6大主題、24場次的示範體驗活動。鑑於造訪台南的國外旅客愈來愈多，市府觀光旅遊局也邀請亞洲GoPro大使Johnny Lo及其4位國際影音創作者，於8月底、9月初分別前來體驗遊程。市長黃偉哲表示，台灣好行不同路線各有不同特色，歡迎國內外遊客搭乘台灣好行遊台南。

今天Johnny Lo特別來台出席記者會表示，他們將透過實際體驗與GoPro拍攝方式，讓更多旅客了解如何搭乘台灣好行玩台南，將台南觀光行銷到國際；其他4位Youtuber也透過預錄影片，傳達他們對旅遊台南的期待之情。

Johnny Lo還利用GoPro進行現場拍攝，並與黃偉哲大玩自拍。黃偉哲指出，台灣好行主題示範遊程已邁入第3年，市府每年均規畫多元遊程，邀請民眾搭乘，吸引許多忠實粉絲每年重遊參與。

黃偉哲認為，台南文化、宗教底藴深厚，美食小吃也不容錯過，尤其明年即將迎接台南400，希望透過主題遊程的發表，將台南的好告訴大家，邀請大家來玩，也希望體驗過遊程的民眾，能將台南的美推廣給更多人知道。

觀旅局代理局長林國華也說，台灣好行觀光公車為各地自由行旅客首選的旅遊交通運具，從2010年開行以來，累積已超過430萬人次搭乘。今年推出的主題示範遊程，特別整合台南市散步導覽路線行程及台灣好行特約店家，希望在遊程結束後，遊客們也能參考遊程內容規畫行程；此次，還特別辦理外語場次，希望吸引外籍遊客前來台南體驗台灣好行。

觀旅局表示，此次推出的6大主題共24場次的示範遊程，還將安排專業導遊帶領旅客實際搭乘，體驗台灣好行的便利，場次主題分別有：「台南輕鬆遊、台灣好行慢旅行」4梯次、「親子共學、穿越時空遊學台南」9梯次、「邊玩邊拍、創作者旅拍郊遊行」4梯次、「午後時光、IG熱點快蒐」2梯次、「安平99、台南鮮體驗」1梯次及「It’s all about Tainan.」4梯次，各梯次限量15名，將於7月19日中午12點起在Accupass活動通開放報名登記。