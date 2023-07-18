環保署昨發公告說，2025年起住宿業將不再提供「容量小於180毫升」的備品，違者最最高罰6000元，引起民眾討論。一名女網友分享，她每次住飯店都會帶走備品，某次跟朋友出去以後，竟然被調侃很省，讓她尷尬又不解，引起網友熱烈討論，其中一名房務表示，有些飯店規定，即便全新未拆封，因衛生疑慮還是會直接丟掉，因此房客如果有需要真的可以直接拿。

一名女網友昨在Dcard上發文分享，她每次出去住飯店或民宿，離開之前都會將備品帶回家，因為覺得這些東西都是全新未拆封的，拿回家放著也沒有關係，而茶包與餅乾這些她也都會拿，想說自己不吃也可以給家人吃。

女網友表示，上次跟朋友外宿，她有先問朋友們有沒有要帶備品回去，結果大家聽了竟然驚呼說「哇！原來妳就是那個會拿備品的人，好省喔！」讓她當下非常尷尬，但她還是覺得飯店附贈備品本來就是給房客的，離開前通通拿走是正常的吧？

貼文引起網友討論，「拿飯店備品會很丟臉嗎？不會，都是付錢的」、「台灣住宿根本是盤子價，拿備品是房客的權利，不拿的人更盤了」、「就飯店提供的啊，付錢了還不拿是怎樣，怎麼不說自己錢太多」、「很正常，我也會帶走，有些東西很好用，尤其是飯店的梳子，白色的那種」。

另有房務表示，每間飯店的規定不同，有些飯店是不論備品有沒有拆封，房客退房以後就會通通丟掉補新的；但也有飯店規定，會由房務來判斷備品是否用過，沒用過的繼續留著，然後用掉的部分補新的。所以拿飯店備品一點都不奇怪，反而可以減少全新的東西直接進入垃圾桶的浪費，還可以幫房務節省時間。