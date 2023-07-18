花旗研究（Citi Research）分析師Atif Malik在報告中指出，受惠於生成式AI革命帶來的機遇，輝達前景可期。該華爾街大行表示，如果再加上美股看多，輝達股價更可上看600美元。

花旗提出如此看好輝達的主要原因包括：在AI革命帶動下，GPU需求將不斷成長。輝達AI晶片效能仍將優於對手超微（AMD），並穩穩守住約九成的AI加速器市占，以及輝達的數據中心業務可望在年底加速成長。

方舟投資創辦人兼執行長伍德（Cathie Wood）周一接受彭博訪問時則表示，在談到AI股時，輝達顯然是第一個跳出來的名字，但她正在買進其他上漲空間更大的AI相關股，「輝達的股價營收比高達25倍，我們正在一些不那麼明顯的其他AI股重新布局」，她點名特斯拉是AI熱潮下最佳的投資機會，並認為半導體測試設備商Teradyne是她最好的新標的。

伍德旗下的旗艦基金ARK Innovation ETF在今年初出清輝達部位，因此錯失了這一波猛烈的漲勢。