1名粉領族2022年8月透過網路租房子，與呂姓房東約在北市士林區某套房看屋，呂假裝大方，表示女子可先住下來再考慮要不要簽約，但次日又闖入套房，表示可免費住房，但偶爾要陪他過夜跟約會，接著強行猥褻對方，呂事後又以還鑰匙為由，再度在套房內猥褻被害人，士林地檢署日前偵結，依強制猥褻罪起訴色狼房東。

起訴指出，被害人在台北工作想要租屋，輾轉聯繫呂姓房東，2022年8月14日下午4時許，雙方在呂士林區的套房看屋，被害人想在考慮時，呂便表示可以先暫住幾天，想清楚再簽約沒關係，當時被害人還以為遇到好人，不斷向呂致謝。

次日晚間9時許，呂前往套房問被害人「考慮得怎麼樣」，接著意有所指表示可以免費住房，但偶爾要陪他過夜跟約會，接著不管被害人反應，強行親吻及撫摸被害人，還將她壓在床上並以下體磨蹭，被害人驚叫表示有生理期呂才罷手，但離開時還要對方好好考慮一下他的條件。

8月16日又驚又怒的被害人，去電告知呂她不租了，呂則表示他等下要帶其他房客來看屋，與被害人相約碰面還錀匙，當天下午2時，呂等看屋民眾離去後，竟然再次將女方推到床上，強行猥褻、撫摸，被害人大叫後才停手。

女方事後提告，但呂否認猥褻，檢方根據女方被害友人證詞、對話，以及被害人遭性騷後，因身心受創的就診紀錄，認定被告2次進行強制猥褻，依刑法224條提起公訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。