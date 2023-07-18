台中市衛生局針對境外移入或本土個案的居住地、活動地，市府團隊及區公所協力執行登革熱病媒蚊孳生源清除及化學防治工作。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

南台灣登革熱疫情延燒，台中市昨17日再增一名登革熱本土病例，目前累計已有兩例本病例，患者皆有雲林、台南等地旅遊史；此外，北屯也有5歲男童自泰國旅遊返國後發病，快篩呈陽性，雖還未判定確診登革熱，台中市衛生局已匡列3名家人、30位同學進行自主健康管理。

台中市政府衛生局17日接獲疾病管制署通知，7月14日通報的大里區70多歲NS1快篩陽性男性，經中央實驗室檢驗結果確診為登革熱，該案有雲林古坑鄉活動史，研判感染地為雲林縣，大里區已於7月15日完成化學防治。

統計至17日止，台中市今年共有12例境外移入確診個案，皆已完成防治並解除監測，2例本土登革熱確診個案，分別居住於沙鹿區及大里區，有台南市及雲林縣疫情熱區的活動史。

另，衛生局長曾梓展也表示17日也接獲醫院通報北屯區5歲男童，6月30日至7月5日間與家人至東南亞國家旅遊，返國後7月16日出現發燒就醫，經醫院採檢NS1快篩陽性及通報，衛生單位立即展開個案疫調，18日已完成居住地及活動地化學防治，該案也匡列3名家人、30位同學自主健康管理。

衛生局指出，今年台中市確診的2例本土登革熱個案，皆有南部縣市流行地區的活動史，提醒民眾戶外活動，尤其是前往登革熱疫情流行地區，請務必做好防蚊措施，建議穿著薄長袖、長褲，使用防蚊液。

此外，近期午後常有雷陣雨，易導致戶內外容器積水及孳生病媒蚊，衛生局也呼籲請市民朋友協力配合居家環境巡檢，落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」4大個防治原則，一起清除戶內外積水容器，移除孳生源，共同防治登革熱。