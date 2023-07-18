南台灣登革熱疫情延燒，台中市昨17日再增一名登革熱本土病例，目前累計已有兩例本病例，患者皆有雲林、台南等地旅遊史；此外，北屯也有5歲男童自泰國旅遊返國後發病，快篩呈陽性，雖還未判定確診登革熱，台中市衛生局已匡列3名家人、30位同學進行自主健康管理。
台中市政府衛生局17日接獲疾病管制署通知，7月14日通報的大里區70多歲NS1快篩陽性男性，經中央實驗室檢驗結果確診為登革熱，該案有雲林古坑鄉活動史，研判感染地為雲林縣，大里區已於7月15日完成化學防治。
統計至17日止，台中市今年共有12例境外移入確診個案，皆已完成防治並解除監測，2例本土登革熱確診個案，分別居住於沙鹿區及大里區，有台南市及雲林縣疫情熱區的活動史。
另，衛生局長曾梓展也表示17日也接獲醫院通報北屯區5歲男童，6月30日至7月5日間與家人至東南亞國家旅遊，返國後7月16日出現發燒就醫，經醫院採檢NS1快篩陽性及通報，衛生單位立即展開個案疫調，18日已完成居住地及活動地化學防治，該案也匡列3名家人、30位同學自主健康管理。
衛生局指出，今年台中市確診的2例本土登革熱個案，皆有南部縣市流行地區的活動史，提醒民眾戶外活動，尤其是前往登革熱疫情流行地區，請務必做好防蚊措施，建議穿著薄長袖、長褲，使用防蚊液。
此外，近期午後常有雷陣雨，易導致戶內外容器積水及孳生病媒蚊，衛生局也呼籲請市民朋友協力配合居家環境巡檢，落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」4大個防治原則，一起清除戶內外積水容器，移除孳生源，共同防治登革熱。
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