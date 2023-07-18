國家重要民俗雲林縣「口湖牽水狀」，疫後擴大登場。（張朝欣攝）

國家重要民俗雲林縣「口湖牽水狀」系列活動因疫情影響，前年停辦、去年縮小規模，今年疫情退散，在金湖、蚶仔寮、下寮仔3座萬善爺廟共同努力下復辦，18日於金湖萬善爺廟舉行記者會，宣布將於本月24、25日盛大展開，藉由百餘年前水難事件，提醒後人緬懷先人的同時，更要重視災難的防範。

「口湖牽水狀」民俗祭典，源於清道光25年（西元1845年）農曆6月初6，雲林沿海大雨不停，初7忽然狂風大作加上暴雨襲擊，奪走口湖、四湖地區數千人性命，後人為拔度亡靈、緬懷先人，每年農曆6月7、8日於口湖鄉、四湖鄉舉行「牽水狀」、「挑飯擔祭祖靈」等儀式。

雲林縣長張麗善表示，牽水狀儀式是1項體現在地文化、集體記憶與追思先人的重要民俗，每年由口湖鄉、四湖鄉的金湖萬善爺廟、蚶仔寮萬善祠、下寮仔萬善爺廟共同主辦，科儀內容包括挑飯擔祭祖靈、放水燈、排狀、牽狀、倒狀、燒狀、追思會與萬人塚點燈等。

張麗善說，牽水狀在2008年登錄為雲林縣民俗，2010年獲中央肯定為國家級重要民俗，縣府持續透過與地方合作進行教育推廣，讓這項民俗文化永續傳承，歡迎大家共襄盛舉，一起來體驗雲林海邊的夏日民俗祭典，同時也透過這項重要民俗，思考環境、生態與人類的共生議題。

縣文化觀光處長陳璧君指出，牽水狀活動呈現慎終追遠、敬畏天地的信仰，今年將於本月24、25日盛大舉行，為保存與傳承，縣府去年完成1套「口湖牽水狀教案」，提供給口湖、四湖22所國小師生使用，透過這套教具，讓學生成為文化推廣的種子，也讓牽水狀民俗傳承生生不息。