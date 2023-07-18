林邊消防分隊建築老舊、空間狹窄，為給同仁更優質的辦公環境，屏東縣府啟動遷建計畫。屏東縣長周春米透露，新廳舍為地上兩層樓建築結合水紋和藍色線條襯托在地特色，工程預計2024年底完工，車庫工程也會持續加速啟動。

周春米今（18）日在臉書指出，現有林邊消防分隊位在圖書館旁，建築老舊、空間狹窄，停車空間更不足，且因林邊幅員遼闊，道路交通流量大，消防勤務量較繁重，為了給同仁更優質的辦公環境，縣府啟動遷建計畫，未來能強化整體戰力、提升災害防救效率！

周春米提到，林邊消防分隊新廳舍緊臨鄉公所、衛生所等行政中心，為地上兩層樓建築結合水紋和藍色線條襯托在地特色，基地可供消防同仁約20人使用，從人力、設備都能有更好的空間，日夜捍衛鄉親安全。廳舍工程預計2024年底完工，車庫工程也會持續加速啟動，期盼如期如質，早日進駐！

昨天三地門分駐所揭牌啟用，今天林邊消防分隊遷建動土，周春米強調，讓警消同仁都能有更好的環境，才能全力守護人民。