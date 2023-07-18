104人力銀行今公布民生消費產業人才白皮書，透露今年第1季民生消費業平均每月缺工數達38.2萬人，創歷史新高，由於人才缺口太大，求才難度是整體市場的4.4倍；104集團策略長吳麗雪曝真實原因，主要是過去五年，包括餐飲業、零售業、批發業等缺工的民生消費業，平均月薪介3.7至4.1萬元，居整體產業後段班，雖然已啟動加薪潮，但留才攬才效果尚待時間發酵，民生消費產業缺工潮將持續創史上新高。

104人力銀行的民生消費產業人才白皮書顯示，餐飲業每月短少17.1萬人最多，零售業10.6萬人次之，批發業、住宿服務業以及運動旅遊休閒業，每月職缺數分別5萬、2.7萬及2.6萬人；過去5年來，這些產業平均月薪3.7萬元至4.1萬元，居整體產業後段；疫情前後，薪資增幅介於8.6％~13.7％不等，仍略低於同時期的法定基本工資時薪累計調升17.3％、月薪累計調升14.3％。

吳麗雪表示，民生消費產業薪資墊後，但疫後加薪幅度也未明顯拔尖，職人薪資財富效果有限，自然沒有吸引力；要破解缺工6大策略，建議大幅加薪、任用中高齡、放寬學科條件、多元任用、彈性工時與排班、遠距工作等多管齊下。

104人力銀行將整體產業分為63個產業職人，平均月薪4萬4725元，五大民生消費產業排名落後；其中，僅批發業月薪超過4萬元，平均為4萬1162元，排名第40名，其他四大產業平均月薪都不到4萬元，零售業3萬9305元、排名第50，住宿服務業3萬9157元、排名第51名，運動及旅遊休閒服務業3萬8931元、排名第53，餐飲業3萬7484元、排名第60。

按工作地區分布，5大民生消費產業皆以北部職人薪資較高，略比中部及南部高出8％至15％，10年來北中南薪資差異不大，僅北部零售業平均月薪4萬1299元，北部住宿服務業4萬1280元，近10年來首次達到4萬元。