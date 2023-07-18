嘉義市「民族國小西側公辦都市更新二期」啟動，釋出民族路與吳鳳北路口約1500坪肉地，市府到台北招商，飯店業、建商紛紛詢問，市府表示，二期市府土地有50％以上，會規畫停車場等公共設施，正在研擬招商條件及標案文件。
嘉義市政府辦理「民族國小西側公辦都更」分2期招商，第1期為吳鳳北路與垂楊路口，去年與國城建設集團簽約，預計投資23億，明年動工，目前正在申請建照中；第2期是民族路與吳鳳北路口，約1500坪土地，目前是公辦民營停車場。
嘉義市政府都市發展處表示，第2期基地土地使用分區為商業區，建蔽率70％、容積率350％
，還可以申請都市更新容積獎勵最高50％，此案目前已完成都市更新先期規畫，正在研擬招商計畫，預計明（2024）年第1季公告招商。
嘉市府都發處表示，14日市府團隊北上參加財政部的促參招商大會，由於此次都更案場緊鄰IN89豪華影城、文化路商圈、新二通文創街區，學區有民族國小、崇文國小、嘉義女中，有建商、飯店業者來詢問，回響熱烈。
此外，嘉義市環保局推動「嘉義市綠能永續循環中心BOT案」也參加這次招商大會。
市府環保局長李佳禾表示，現有垃圾焚化廠營運逾24年，希望藉由「嘉義市綠能永續循環中心BOT案」導入新技術，打造一座環境友善的綠能發電廠，目前本案招商中，預計今年底前與最優申請人完成簽約，2025年動工，2029年投入營運。
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