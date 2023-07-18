嘉義市政府團隊參加財政部促參招商大會為民族國小西側二期都更案招商。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

「嘉義市綠能永續循環中心BOT案」初步規畫示意圖。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市「民族國小西側公辦都市更新二期」啟動，釋出民族路與吳鳳北路口約1500坪肉地，市府到台北招商，飯店業、建商紛紛詢問，市府表示，二期市府土地有50％以上，會規畫停車場等公共設施，正在研擬招商條件及標案文件。

嘉義市政府辦理「民族國小西側公辦都更」分2期招商，第1期為吳鳳北路與垂楊路口，去年與國城建設集團簽約，預計投資23億，明年動工，目前正在申請建照中；第2期是民族路與吳鳳北路口，約1500坪土地，目前是公辦民營停車場。

嘉義市政府都市發展處表示，第2期基地土地使用分區為商業區，建蔽率70％、容積率350％

，還可以申請都市更新容積獎勵最高50％，此案目前已完成都市更新先期規畫，正在研擬招商計畫，預計明（2024）年第1季公告招商。

嘉市府都發處表示，14日市府團隊北上參加財政部的促參招商大會，由於此次都更案場緊鄰IN89豪華影城、文化路商圈、新二通文創街區，學區有民族國小、崇文國小、嘉義女中，有建商、飯店業者來詢問，回響熱烈。

此外，嘉義市環保局推動「嘉義市綠能永續循環中心BOT案」也參加這次招商大會。

市府環保局長李佳禾表示，現有垃圾焚化廠營運逾24年，希望藉由「嘉義市綠能永續循環中心BOT案」導入新技術，打造一座環境友善的綠能發電廠，目前本案招商中，預計今年底前與最優申請人完成簽約，2025年動工，2029年投入營運。