姜育恆宣布舉辦全新巡演並推出同名新書。（開麗娛樂提供）

「憂鬱王子」姜育恆宣布將於11月18日攻蛋舉辦「姜育恆人生的路演唱會」，這是他繼2015年之後暌違8年、再度登上小巨蛋舞台。他對於這場演出興奮不已、期待非凡，親力親為參與所有環節的製作，也為了這次的演唱會，將一併發行新歌與新書《人生的路》，將累積許久的創作能量一次發表，獻給支持他多年一路追隨的「姜絲」們。

姜育恆這次的演唱會主題「人生的路」，這個主題發想概念在於，每個人生的路都不同，但卻都一樣會遭遇困境、挑戰，與不同的人相遇，並肩同行相互扶持，給予力量和鼓勵；如同姜育恆的歌曲一般，他的歌曲像是人生的摯友，陪伴著許多人一起成長。少年失戀時大唱〈最後的溫柔〉，壯年時期孤獨為夢想而戰〈驛動的心〉，中年後攬著老友舉起酒杯〈跟往事乾杯〉，他唱出了人生每一個階段的苦與甜，讓我們感受被理解和被關愛，無論是曲折還是幸福，姜育恆的歌如同老朋友般的陪伴，使我們不再孤單。

他也會發表同名新書，內容分享他對於人生的認知。每個人的人生都有不同的版本，不管是美好的或不盡人意，人生的過程無法任意塗改，但結局或許有機會改變。這本書除了描述姜育恆自己的故事外，也會分享他身邊朋友們的人生經歷，希望能帶給大家對於人生的啟發與感觸。

姜育恆明年出道將滿40周年，這次的全新巡迴演唱會，除了11月18日會在台北小巨蛋開唱，還將展開一連串的巡迴演出，包括澳門、秦皇島、威海、天津、鄭州、成都、深圳、廣州、北京、上海、休士頓、大西洋城、舊金山、新加坡和吉隆坡等城市，甚至受邀登上日本東京演出者的「最高殿堂」東京武道館演出。

姜育恆1984年出道，曾唱紅〈梅花三弄〉、〈跟往事乾杯〉、〈再回首〉、〈驛動的心〉等經典曲目，以哀愁的曲風和滄桑的歌聲深植於人心。他富含感情的嗓音，唱出了歌詞中看盡世間冷暖流浪的心情，因此贏得了無數歌迷的喜愛，並在80年代登上台灣流行樂壇的頂峰，成為了當時最受矚目的傳奇歌手之一。自2015年首次登上台北小巨蛋後，姜育恆休息了一段時間，鮮少有公開的演出活動。

多年來，姜育恆熱心公益，為善不欲人知，樂善好施沒有架子的個性，收穫了一大票死忠歌迷。姜育恆跟這些一路支持跟隨他的歌迷們感情非常好，即使許久沒有在螢光幕前活動，依然每隔一年至一年半，會抽空與歌迷會的粉絲們一起聚餐聯絡感情，就像多年的老朋友一樣。

暌違許久再次宣布公開演出，姜育恆表示，將近8年沒有在台灣開演唱會，心情一定是激動的，好久沒有見到大家了，非常的想念歌迷們，早在一年前便已經開始籌備這次的演唱會。準備期間，每當憶起破萬粉絲一起大合唱的畫面，心中都萬分的悸動，並承諾將再次帶給所有粉絲們滿滿的姜氏情歌，一個充滿回憶和感動的音樂之夜。演唱會門票將於7／19於開麗售票啟售。