香港歌后容祖兒出道超過20年，在樂壇上擁有無可動搖的地位。她除了參與電影、電視劇的演出，近幾年也有參與綜藝節目，收穫不少粉絲。近日，她在社群平台上分享與親弟小時候的合照，可愛模樣吸引不少粉絲按讚，更有粉絲發現一個亮點大讚她：「難怪這麼有音樂細胞！」

容祖兒近日在社群平台上分享與弟弟小時候的合照，只見她身穿潔白的上衣、留著一頭俐落的短髮，攬著弟弟的肩膀，看來姊弟十分要好。另一張相片中，她戴著紅色的鏡框，坐在擴音機前面，拿著一張黑膠唱片跪坐在地上對著鏡頭展露甜美笑容，可愛的模樣融化網友的心，有紛絲看到這張照片後直呼：「原來你有這麼多黑膠唱片，難怪這麼有音樂細胞。」

事實上，容祖兒發文正值泰利颱風過境，不忘關心放著颱風假的大家，「這是我出生的地方，我們一家就從這個家開始，今天會不會看到滑嘟嘟，風很大，大家小心。」

其實，容祖兒非常愛家，她曾透露疫情三年，最難熬是不能回家，「以前在外面工作都不覺得辛苦，直到疫情這三年，自己搬出去住後，雖然很自由，但慢慢就知道自己得重新學習生活的智慧，例如如何分配工作和做家務的時間，不可以不洗衣服、不折衣服、不吸塵，也要煮湯給自己喝」。言談間透露對於媽媽的思念與感謝。