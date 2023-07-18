大稻埕煙火秀，警公布交管措施。（警方提供）

「2023大稻埕夏日節」2023年擴大加碼活動，週週都有煙火施放表演，預期將吸引大量人潮前往，台北市交通警隊大隊為維護交通順暢及行人安全，針對活動周邊行人動線及下班尖峰車流交通疏導，提醒民眾將進行如下交管措施：

一、停車管制：上午10時至凌晨0時，淡3至5號水門堤外路邊停車格取消，淡4號水門外規劃緊急應變通道。

二、水門管制：晚間7時至9時30分，淡3至5號水門禁止車輛進出，淡4號水門管制行人通行。

三、擴大管制時間：晚間8時至9時30分，視狀況彈性管制車輛只出不進（住戶開放通行）。

範圍：第一階段為環河北路（含）以東、民權西路（不含）以南、延平北路（不含）以西、忠孝西路（不含）以北範圍內區域，並視人、車潮擴大第二階段管制，往東延伸至重慶北路（不含），同時擴大周邊疏導範圍。

路口：環河北路、民族西路口管制往南；鄭州路、塔城街口管制往西；民生西路、延平北路口管制往西（19時30分）。

高架（快速）道路：

1.華江橋、忠孝橋往北進入環河高架道路匝道管制。

2.環河高架道路往北疏導貴陽街下匝道。

3.和平西路、洛陽停車場匝道往北環河高架道路方向管制。

4.淡1號水門桂林堤外機車便道管制車輛往北（晚間7時至9時30分）。

交通大隊呼籲，活動期間請民眾儘量搭乘大眾運輸前往，開車避免行經管制區域周邊，遵守各路口執勤員警及義交指揮、疏導。

東西向車流建議改道，可行駛酒泉街、民族東（西）路、愛國東（西）路、忠孝西路；南北向車流可改道行駛重慶南（北）路、承德路、中山南（北）路，警民合力，確保「2023大稻埕夏日節」交通順暢，讓民眾開心出遊、平安回家。