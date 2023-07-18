不少人都有過甜甜的戀愛經驗，有些人會利用一些舉動來暗示對方，希望對方能夠察覺，進而讓彼此關係更進一步，《星座好朋友》運勢專欄分享12星座當愛上一個人時，各星座會出現6種好感訊號，只要能觀察到，就能夠把握機會抓住愛情。

1、老是傳訊息給對方

●代表星座：天秤座、水瓶座

天秤座、水瓶座當喜歡一個人時，會主動的傳訊息給對方，也會克制不住想跟對方聊天的心，那其實就說明了他們喜歡上對方。天秤座和水瓶座雖然人緣都很不錯，可是他們唯有對喜歡的人才會主動，因此若他們老是主動關心、問候，那就不用懷疑了，他們對對方可是十分有好感。

2、總是認真聽對方說話

●代表星座：金牛座、巨蟹座

金牛座跟巨蟹座個性比較內向，他們喜歡一個人時也非常被動。當對方遇到任何困難，他們會默默陪在身邊，並認真聽對方說話給意見，甚至把對方的話好好的牢記在心中，其實就代表他們十分重視對方，也在不知不覺中慢慢愛上你。

3、想認識身邊朋友

●代表星座：牡羊座、天蠍座

牡羊座天生外向熱情，總是藏不住情緒，因此喜歡對方的時候，一定會對對方的世界感到好奇，也想要融入生活圈。天蠍座雖然個性較於冷漠，可是一旦喜歡一個人時佔有慾極強的他們，會想主動去認識對方身邊的朋友，若他們總是熱情的想要融入對方生活，那就說明他們早已愛上對方了。

4、主動與對方分享生活

●代表星座：雙子座、射手座

雙子座跟射手座個性非常熱情，總是蠻隱藏不住自己的喜歡，雙子座在喜歡一個人時，會主動和對方分享生活，無論對方是否有興趣。射手座喜歡一個人時也會非常主動，不只分享生活，還會故意去鬧對方，開玩笑是他們喜歡的表現方式。不管是任何大小事都會主動告訴對方，更是會有問必答，看似平常的舉動，但卻是他們愛上的鐵證。

5、一直跟對方撒嬌

●代表星座：獅子座、雙魚座

獅子座跟雙魚座在喜歡一個人時，雖然兩個人的表現方式不同，但都特別會撒嬌。獅子座看似霸氣，但他們總是把溫柔留給喜歡的人，而雙魚座原本就很會撒嬌，在喜歡的人面前更是會特別展現這一面，有時他們的撒嬌，其實就是希望對方可以多注意他們，甚至會任性一下，也是想要對方多關心他們，前提都是因為喜歡上對方。

6、只要對方需要、他們就會在

●代表星座：處女座、摩羯座

處女座跟摩羯座個性內向且非常害羞，對他們來說愛情不是甜言蜜語，而是用行動來表達的。所以最終極的愛的表現，就是「只要對需要，他們都在」，簡直可以說為了喜歡的人隨傳隨到。畢竟他們都是比較關心自己身邊的人，所以當他們願意花時間陪伴，並給對方依靠、安慰，那就說明他們真的十分在意對方，也已經默默愛上了。