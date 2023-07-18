今年64歲的陳智燦和57歲的劉美雪夫妻2000年和其他多名共犯虛設列治文公司，並稱列治文公司是歐洲日內瓦集團（Europe Geneva Corporation）旗下列治文銀行的子公司，藉此吸引民眾投資。

2001年陳智燦和劉美雪等人卻突然聲稱，列治文公司位於拉脫維亞（Latvia）的帳戶遭到凍結而倒閉。後續調查發現根本沒有所謂的歐洲日內瓦集團和列治文銀行，導致投資人求償無門，受害者達4000多人，詐騙金額高達新台幣40億元。

陳智燦和劉美雪夫妻2001年逃出國，2002年遭到通緝，兩人後來取得貝里斯（Belize）的護照並改名為Golden和Miuki，並在2018年7月用貝里斯國籍入境泰國，隨後取得泰國菁英簽證。

泰國警方近日調查發現，兩人疑似台灣通緝犯，因此請調查局駐泰秘書協助，比對發現是2002年遭調查局通緝的陳智燦和劉美雪，6月中旬在曼谷邦納（bangna）地區逮捕他們，當時兩人已收拾好行李也買好機票準備前往新加坡。

經過駐泰國調查局人員及移民署駐泰秘書多次和泰國執法機關協調，陳智燦和劉美雪今天早上從曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）出境，由調查局人員將兩人押解回台。（編輯：陳惠珍）1120718