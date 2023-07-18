台灣彩券18日推出「瘋狂彈珠台」與「幸運777」2款刮刮樂新品，要讓民眾刺激嗨刮幸運「7」！「瘋狂彈珠台」每張售價新臺幣300元，共有3個頭獎300萬元；「幸運777」每張售價100元，共有4個頭獎70萬元，2款新品總獎項超過258萬個，總獎金逾9.7億元。

台灣彩券表示，「瘋狂彈珠台」每張售價300元，為一款刺激趣味、充滿娛樂性的益智延長型遊戲，票面設計為臨場感十足的彈珠遊戲機台，充滿速度感的七彩彈珠蓄勢待發，準備彈出、逐一撞擊各獎金區塊，刮獎對號的過程彷彿體驗紙上打彈珠台的樂趣，充滿驚喜與期待。彈珠台內共有9個獎金區塊，每個區塊內有1~6個數量不等的號碼，只要「您的號碼」刮出的號碼對中任一區塊全數的號碼，就能獲得該區塊對應的獎額，頭獎300萬元共有3個，1,000元（含）以上獎項超過20萬個，總中獎率38％，總獎金逾7.1億元。

另一款「幸運777」每張售價100元，台彩表示，此為廣受民眾喜愛的「7」系列遊戲入門款，票面以金錢感十足的金磚、硬幣與金錢符號，搭配象徵幸運的數字「7」設計，共有兩種簡單有趣的玩法，刮區中只要刮出3個相同金額即得該獎額，或是刮出一個數字「7」就得獎金700元；另外，在任一對角線、直線或橫線刮出3個「07」，即得獎金欄獎額，頭獎70萬元共有4個，700元（含）以上的獎項超過9萬個，總中獎率30.1％。