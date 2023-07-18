施壓撤告？不倫戀元配記者會突取消 Kolas臉書重啟回擊了

總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）日前被周刊爆料與已婚的李姓隨扈爆出不倫戀，李的周姓元配原定今（18）日召開記者會，要求谷辣斯道歉，卻臨時喊卡，國民黨立委王鴻薇稱，周女是因要求撤告的壓力而取消。相關報導引發網友熱議，有人更直呼「要民進黨道歉，不如訓練猩猩說人話」。

王鴻薇指出，這場記者會的訴求，是要谷辣斯親自道歉並賠償，但近期周姓元配受到很大的壓力，她被要求撤告息事寧人，甚至還被威脅會被反告，因此才臨時取消記者會。不過，谷辣斯今也在臉書發文回擊，稱自己從未像王鴻薇說的般施壓李家人，她並重申，沒有聖母峰事件，「請政客停止消費李家人，霸凌者，你們夠了」。

相關報導經轉傳至入口網站《Yahoo》後引發熱議，網友們表示，「不知道民進黨千錯萬錯都是別人的錯？要求太多了」、「疫情那麼多人走了，民進黨負責防疫的都沒道歉，他們現在會道歉嗎」、「英系的人賴敢動嗎」、「要民進黨道歉，不如訓練猩猩說人話」。