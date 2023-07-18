富蘭克林證券投顧分析，既然美國仍可能保持高利率一段時間，甚至未來不排除還有升息空間，此時此刻選擇不怕高利率的基金，甚至是「最期待升息的基金」，反而可以坐享高利率和升息的利基。這種基金便是美元短期票券基金，主要投資在短天期貨幣市場工具，其利率通常會緊緊跟隨美國聯邦基金利率，聯準會升息將使這些貨幣市場工具的利率同步上揚，即使聯準會後續不再升息，而是停留在目前的水準，也仍是近16年來最高，在此一環境下，美元短期票券基金將展現出16年來難得的投資機會。

美元短期票券基金持有的貨幣市場工具包含美國國庫券、短期固定和浮動利率債券、商業本票、浮動利率票券、聯邦政府機構的貼現票據等，大多在1年內到期，甚至可能在1-3個月之內就會到期，是相對股票和債券更安全的投資工具，因為資金能在很會的時間內就還本，也因此信用評級普遍落在A級以上，適合保守型的投資人。

富蘭克林證券投顧表示，在聯準會快速升息的影響下，美元短期票券基金已經不再是過去那種只會被投資人拿來當作資金停泊站的工具而已，目前美國0-3個月國庫券殖利率已超過5%，比起史坦普500指數1.5%左右的股利率以及約3.8%的美國10年公債殖利率，顯然具有吸引力，因此，就算是一般的穩健型或積極型投資人，也能將部分閒置資金配置在美元短期票券基金，除可在場外保持觀望時同時享有高利率的好處外，其機動性也使投資人能在投資機會浮現時幫助動態調整布局。