副總統賴清德日前出席全代會時拋出「國家希望工程」是願景和理想，也是為下一個階段共同擘劃的治國藍圖，將透過各種形式逐一公布所有政策主張。今參訪「凱銳光電股份有限公司」時表示，他希望未來結合各領域的人才推動「國家希望工程」，在創新繁榮的部分，將推動以創新為驅動模式的經濟類型，布局下一代的科技，擴大台灣在全球產業鏈的重要性，當全球因為地緣政治變化重組產業鏈時，台灣經濟自然可以立於不敗之地。

賴清德18日前往車用後座娛樂系統廠「凱銳光電」參訪，就創新研發等趨勢交換意見，並體驗相關新產品。賴清德指出，未來國際局勢對台灣挑戰很大，但是當世界局勢有變化時，台灣才有機會，他相信台灣只要因應得宜，有企圖心，把挑戰當作機會，就能把危機當作轉機。

他也強調，台灣幾十年來在半導體、面板、精密機械等產業建立完整的產業鏈，這是台灣的利基，希望未來有機會結合台灣各領域的人才推動「國家希望工程」，讓台灣成為民主和平、創新繁榮及公義永續的國家。

賴清德致詞指出，他擔任行政院長時，大力推動投資台灣三大方案，從2019年至今已有2兆資金回台投資，創造十幾萬個工作機會，凱銳就是其中之一，過去行政院曾提出「智慧顯示應用行動方案」，預計5年投下117億新台幣，支持面板業的發展，樂見凱銳也在這個計畫上開花結果。

他說，在創新繁榮的部分，過去以生產要素打下的經濟基礎，他心存感激，但這一代一定要科技創新，他將推動以創新為驅動模式的經濟類型，當然也要保有ICT、半導體、面板產業的競爭優勢，擴大台灣在全球產業鏈的重要性。當全球因為地緣政治變化重組產業鏈時，一定要站穩位子，要持續強化產業的重要性，台灣的經濟自然可以立於不敗之地。

賴清德還強調，因應2050淨零轉型過程中，政府也會支持中小微型企業順利轉型，並帶動創新驅動的綠能產業、包容性的成長，台灣的經濟才能聲聲不息，走出目前的挑戰。