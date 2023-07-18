刑事局長今天舉行交接典禮，新上任的刑事局長周幼偉，刑事經歷豐富，過去還曾偵辦過319槍擊案，面對日益嚴重的詐欺犯罪，他今天交接典禮會後受訪表示，會持續貫徹打詐行動綱領1.5版本，聯手各部會打詐、推廣識詐，全力壓制詐團氣焰。他也向高科技與金融專業人員喊話，別加入詐團為虎作倀，趕緊回頭是岸，刑事局一定會把幕後犯罪者都揪出來。

警大48期的周幼偉，今天從47期李西河手中，接下刑事局長印信。他受訪表示，除了黑槍毒詐的基本刑事工作外，還有年底的查賄制暴以及包括兩岸共打在內的跨境打擊犯罪。打詐是政府目前最重重視的治安工作，他強調會持續貫徹打詐行動綱領1.5版本，加強民眾識詐以減少被害，並聯合各部會合作打詐，壓制詐團氣焰。

周幼偉指出，刑事局與一般縣市警察局不同，肩負跨境打擊犯罪的重責，將結合駐外聯絡官，針對詐騙集團跨境流竄的特性，嚴加掃蕩查緝。他也嚴正呼籲，高科技和金融專業人員，不要加入詐騙集團為虎作倀。他勸這些白領犯罪者，回頭是岸，退出詐團，別小看刑事局查緝的能力，一定會把躲在幕後的犯罪者都揪出來。

據了解，周幼偉口中的高科技與金融人員加入詐團，指的是與詐團合謀的加密貨幣「幣商」，以及被利誘吸收的銀行員。

警政署長黃明昭則在主持交接典禮致詞時，期勉周幼偉上任後5個任務，包括從技術面到法制面，強化升級打詐力道，對於詐騙犯罪整合跨部會、跨領域力量進行上游溯源和下游清淤。再者是持續強化偵查技能，以及提升刑事科技金融清查與鑑識科學等專業素養。此外，精準研析詐騙及黑幫犯罪趨勢，據以制訂強力有效之偵防策略。另外，積極透過國際及兩岸合作，打擊跨境犯罪。最後是年底查賄制暴。