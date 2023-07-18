南韓總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）今天表示，南韓和美國之間新成立的核諮商小組，將成為強力且有效嚇阻北韓的「新起點」。

美國和南韓官員今天在首爾召開第一屆「核諮商小組」（NCG）會議，討論一旦與北韓發生戰爭時，兩盟國間將如何更好地協調因應。

尹錫悅在簡報會中表示：「藉由讓韓美升級成以核為基礎的同盟關係，我們將做出重大努力，從根本上阻止北韓的核子與飛彈威脅。」

兩國4月在華盛頓舉行雙邊峰會期間，首次宣布成立核諮商小組；當時南韓國內要求擁核的呼聲越來越高，而華府對此表示反對。

中國和北韓抨擊美韓成立核諮商小組，認為此舉進一步加劇朝鮮半島的緊張局勢。

當被問及南韓是否會參與美國的核戰爭規劃時，一名美國政府高官表示，核諮商小組的成立是為了與彼此分享更多訊息。

首屆核諮商小組會議將由南韓國家安保室第一次長金泰孝（Kim Tae-hyo）和美國國家安全會議印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）共同主持。

尹錫悅的發言人昨天對記者說：「我們將討論針對北韓核威脅的資訊共享、諮商機制、聯合計畫與執行步驟等，以加強嚇阻北韓的核威脅。」 （譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120718