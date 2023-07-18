一顆金屬色的神秘大型圓柱體16日沖上澳洲西部一座沙灘，引發網友揣測可能是2014年失聯的馬航MH370殘骸，不過警方立即駁斥傳聞，目前圓柱體最有可能的來歷是印度火箭殘骸。儘管澳洲當局評估神秘物體「安全」，不過專家警告，物體可能含有有毒物質。
綜合英國《衛報》（The Guardian）、太空新聞網站「Space.com」報導，澳洲太空總署（Australian Space Agency）昨（17）日在推特發布一張巨大金屬色圓柱體躺在沙灘上的照片，推文指出圓柱體是在伯斯北部朱里恩灣（Jurien Bay）一處沙灘上發現。
畫面顯示，這顆圓柱體呈現金銅色，色澤中又帶點紅，物體底部有明顯的撕裂痕跡，似乎是從另一個物體分離開來，物體下方也沾滿泥沙。
神秘圓柱體沖上瀕臨印度洋的西岸沙灘，立即引發網友猜測是否為失聯的馬來西亞航空MH370班機殘骸，不過澳洲警方立即駁斥這項傳聞。2014年3月8日凌晨，馬航MH370號班機從吉隆坡起飛，預定清晨抵達北京，不過飛機起飛一小時就在馬來西亞與越南海域交界處失聯，至今機上239名機組員及乘客下落不明。
澳洲太空總署在貼文中指出，神秘圓柱體可能源自於外國太空火箭，不過目前仍不清楚確切來源，呼籲民眾避免移動物體。
西澳警方昨日表示，經過化學中心分析後，認定這枚物體「安全」，現階段對社區沒有構成風險。
澳洲太空考古學家歌爾蔓（Alice Gorman）推測，圓柱體可能是印度極軌衛星運載火箭（Polar Satellite Launch Vehicle）的第三節，是一顆燃料缸。
網路上有不少人猜測圓柱體可能是印度LVM3型火箭的第三節，印度14日透過LVM3型火箭將月球飛船3號（Chandrayaan-3）送上地球軌道。不過鑑於圓柱體上長了許多藻類、藤壺等生物，它似乎已在大海中漂浮許久，藤壺一般要數周才會附著在物體上。歌爾蔓推測，圓柱體來自於過去10年發射的火箭。
儘管澳洲官方認為圓柱體安全，不過歌爾蔓警告，物體裡頭可能含有有毒物質，她說許多火箭燃料實際上相當毒，對生物「不是非常友善」。
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