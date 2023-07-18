澳洲西部海灘16日出現一顆大型金屬色圓柱體。

一顆金屬色的神秘大型圓柱體16日沖上澳洲西部一座沙灘，引發網友揣測可能是2014年失聯的馬航MH370殘骸，不過警方立即駁斥傳聞，目前圓柱體最有可能的來歷是印度火箭殘骸。儘管澳洲當局評估神秘物體「安全」，不過專家警告，物體可能含有有毒物質。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、太空新聞網站「Space.com」報導，澳洲太空總署（Australian Space Agency）昨（17）日在推特發布一張巨大金屬色圓柱體躺在沙灘上的照片，推文指出圓柱體是在伯斯北部朱里恩灣（Jurien Bay）一處沙灘上發現。

As the origin of the object is unknown, the community should avoid handling or attempting to move the object.



If the community spot any further suspected debris they should report it to local authorities and notify the Australian Space Agency via [email protected] — Australian Space Agency (@AusSpaceAgency) July 17, 2023

畫面顯示，這顆圓柱體呈現金銅色，色澤中又帶點紅，物體底部有明顯的撕裂痕跡，似乎是從另一個物體分離開來，物體下方也沾滿泥沙。

A giant mysterious metal cylinder has left locals stumped after the debris appeared suddenly on the shoreline of WA's Midwest.



The huge metal object was found on a beach near Green Head on Sunday, with local residents reporting the suspicious item to police.



The item is… pic.twitter.com/XzUhAGznna — 10 News First Perth (@10NewsFirstPER) July 17, 2023

神秘圓柱體沖上瀕臨印度洋的西岸沙灘，立即引發網友猜測是否為失聯的馬來西亞航空MH370班機殘骸，不過澳洲警方立即駁斥這項傳聞。2014年3月8日凌晨，馬航MH370號班機從吉隆坡起飛，預定清晨抵達北京，不過飛機起飛一小時就在馬來西亞與越南海域交界處失聯，至今機上239名機組員及乘客下落不明。

澳洲太空總署在貼文中指出，神秘圓柱體可能源自於外國太空火箭，不過目前仍不清楚確切來源，呼籲民眾避免移動物體。

西澳警方昨日表示，經過化學中心分析後，認定這枚物體「安全」，現階段對社區沒有構成風險。

澳洲西部海灘16日出現一顆大型金屬色圓柱體。

澳洲太空考古學家歌爾蔓（Alice Gorman）推測，圓柱體可能是印度極軌衛星運載火箭（Polar Satellite Launch Vehicle）的第三節，是一顆燃料缸。

網路上有不少人猜測圓柱體可能是印度LVM3型火箭的第三節，印度14日透過LVM3型火箭將月球飛船3號（Chandrayaan-3）送上地球軌道。不過鑑於圓柱體上長了許多藻類、藤壺等生物，它似乎已在大海中漂浮許久，藤壺一般要數周才會附著在物體上。歌爾蔓推測，圓柱體來自於過去10年發射的火箭。

Chandrayaan-3, India’s third lunar exploration mission takes off from Sriharikota,Andhra Pradesh.



🚀LVM3 Launch Vehicle Mk III takes the Chandrayaan-3 spacecraft to Geo Transfer Orbit (GTO).



🌝#Chandrayaan3 consists of an indigenous propulsion module, lander module, and a rover… pic.twitter.com/pbhxmZO0Eq — All India Radio News (@airnewsalerts) July 14, 2023

儘管澳洲官方認為圓柱體安全，不過歌爾蔓警告，物體裡頭可能含有有毒物質，她說許多火箭燃料實際上相當毒，對生物「不是非常友善」。