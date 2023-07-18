由《捍衛任務4》《空中救援》製片群打造、《不可能的任務7》動作團隊操刀動作場面，《即刻救援系列》動作巨星連恩尼遜主演的火爆動作鉅片《爆復》，故事描述一名高階銀行經理在開車送小孩上學的途中，意外接到一通未知來電，警告座位底下有個炸彈，只要他離開座位就會爆炸！

自從2008年《即刻救援》上映之後，連恩尼遜就以「最強老爸」的形象聞名於世，然而，其實自2015年《一夜狂奔》以來，連恩尼遜已經有長達八年的時間未在大銀幕上解救家人，《爆復》可以說是他回歸「最強老爸」身份之作。值得一提的是，連恩尼遜片中的兒子是由以《阿凡達：水之道》裡的「蜘蛛」一角聞名的美國新生代男星傑克查恩（Jack Champion）飾演，讓人期待兩代紅星會擦出什麼火花！《爆復》預告片在網路上公布之後，也引起影迷熱烈討論：「（《即刻救援》後）過了15年，大家還是不斷找連恩尼遜的家人麻煩。」「連恩尼遜的電影看再多也不膩！」「連恩尼遜永遠不會讓我失望，等不及了。」「連恩尼遜的嗓音永遠那麼銷魂。」

《爆復》製片安德魯羅納（Andrew Rona）和艾力克斯海納曼（Alex Heineman）過去曾與連恩尼遜合作過《空中救援》、《疾速救援》，這兩部電影的故事舞台分別是飛機和火車，《爆復》則是一輛裝了炸彈的汽車，這三部幾乎可以視為一套「交通工具三部曲」。兩名製片回憶，他們是在《疾速救援》的片場跟連恩尼遜介紹《爆復》的故事，而他很快就被緊湊的劇情節奏吸引。安德魯羅納表示，與前兩部作品相比，連恩尼遜在《爆復》裡既不是美國聯邦空警，也不是退役警察，只是個平凡人，「即將度過人生中最糟糕的一天。」

連恩尼遜早年主要演出文藝片，晚年則轉型成動作演員，選劇本的眼光，可以說是他在影壇保持長青的秘訣之一。連恩尼遜近期接受美國雅虎訪問時，透露了他挑選劇本的獨門秘方，而這跟他熱愛的「茶」有關。「如果我的經紀人寄給我一份劇本，我讀到第五頁時，我冒出『我必須泡點茶來喝』的念頭，這就不是個好兆頭。」連恩尼遜說：「相反地，如果我能把一個劇本從頭到尾讀完，直到最後才想到要泡茶，這就是個好兆頭。」