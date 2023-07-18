藝文界爆發多起MeToo性騷案件，文化部允諾檢討超過130項獎補助要點，研擬未來若補助對象涉及性騷性侵，將撤銷或追回款項，藝文團體今天再度呼籲文化部，資源挹注要謹慎，讓藝文工作者安心。文化部則表示，需要3個月時間處理，也表明政府態度對性騷性侵零容忍，希望一起打造更友善的藝文工作環境。

近期不少有頭有臉的藝術家包括謝春德，被指控性侵13歲少女，儘管謝低調以對，但接受文化部門補助多年，仍涉及公平性問題，國家文藝獎得主藝術家撒古流，更被依妨害性自主罪嫌提起公訴。立委王婉諭今協同藝文團體舉行記者會，希望文化部重視問題，並參考韓國做法，成立性騷擾和性暴力受害救濟委員會。

台北市藝術創作者職業工會理事長張吉米說，「等到事情發生才去挽救，那已經太遲了，有很多案子其實都是，長達10年以上的，那其實如果，10年後這個單位還會在嗎，那是不是一再重覆，那我們希望這件事情，不要一直發生，希望藉由這次的運動，可以有一些影響。」

表演藝術聯盟秘書長廖舒寧說，「表盟建議團隊總監，或是負責人為被申訴對象，得暫停或廢止其藝文團體身分，並停止其申請相關藝文補助。」

王婉諭則表示，「加害人所掌握的資源當中，如果我們認為有一部分，是來自於公家的資源和權力，比如說文化部或者是國藝會，所提供的獎補助的申請，這無疑就像是國家，可能也有變相的在，助長性暴力犯罪的可能性。」

關於設立委員會或專線等藝文團體需求，文化部回應需要3個月時間處理，也表明政府態度對性騷性侵零容忍，希望一起打造更友善的藝文工作環境。