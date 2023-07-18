安勤副總經理練良光表示，自動化連網設備在邊緣或雲端大量布署並執行，隨著工作過程的靈活性和數位化程度越高，不僅要將獨立的資訊技術（IT）和營運技術（OT）無縫融合，還必須具備同步性、精準度、可靠性，甚至要能優先處理時間關鍵資料流。

練良光表示，安勤和亞信推出的時效性網路解決方案，低延遲讓聯網裝置運作步調高度一致，對需要即時傳輸精確訊號、指令、影像等應用非常重要，提供工廠自動化、遠端醫療等應用領域的客戶更準確、更具成本效益，且更高可靠的服務。

安勤策略結盟亞信共同開發時效性網路解決方案，結合安勤SLP-WHG-TSN工業級電腦和亞信的AXM57104 TSN PCIe超高速乙太網路卡，能消彌傳統工業通訊隔閡，讓資訊技術和營運技術互融互聯，實現即時無縫串流。

安勤表示，攜手亞信打造的時效性網路解決方案，提供即時同步的高速運作、韌性與高可靠度，尤其在須兼顧資料安全和智慧化運作效能的智慧製造或工業物聯網應用上，更能彰顯解決方案綜效。