嘉義縣啟動全嘉孳清總動員，今結合各村里展開居家環境清潔大作戰，藉此防堵登革熱。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁與六腳鄉長黃鉦凱沿路巡視家戶旁菜園的儲水容器、石臼、廢棄輪胎等。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今啟動全嘉孳清總動員，結合各村里展開居家環境清潔大作戰。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台南市、雲林縣皆傳登革熱病例，遭南北夾攻的嘉義縣至今仍維持零確診，為防堵登革熱，嘉義縣啟動全嘉孳清總動員，今結合各村里展開居家環境清潔大作戰，嘉義縣長翁章梁等人走入社區，示範「巡、倒、清、刷」標準防治動作，希望帶動全縣投入防疫，不讓病毒一傳十、十傳百。

今上午六腳鄉灣北社區村民志工共150人集結掃除、抗疫，衛生局長趙紋華指出，截至7月16日止，全台累計408例本土確診，且多分布在鄰近嘉義縣的區域，台南市347例、雲林41例、高雄18例、屏東1例、台中1例，嘉義縣雖尚無案例，但防治工作仍不容輕忽。

翁章梁與六腳鄉長黃鉦凱沿路巡視家戶旁菜園的儲水容器、石臼、廢棄輪胎、保麗龍、寶特瓶、空屋空地及盆栽等易積水的地方，遵循口訣「巡、倒、清、刷」，從源頭消滅孑孓孳生，衛生局也深入家戶勸導，協助倒掉積水、刷洗容器。

環保局表示，今天共清掉40個積水容器，重點清掃4處髒亂點，清理面積3000平方公尺，清溝長度也有3公里，呼籲鄉親每周應至少刷洗容器壁一次，且儲水桶一定要加蓋或覆蓋細紗網，不用時就倒置。

翁章梁說，登革熱有最高50％致死率，把積水倒掉從源頭消滅蚊蟲孳生是最快的方法，今天在六腳鄉庄頭示範，希望帶動全縣投入防疫，如民眾有相關症狀就醫，縣府也將針對生活環境地毯式消毒，不讓病毒一傳十、十傳百。

趙紋華說，登革熱主要由白線或埃及斑蚊叮咬傳播，提醒曾至流行區活動、旅遊或通勤者，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀請盡速就醫並告知旅遊活動史，也請醫師落實詢問TOCC，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報。

另外，衛生局、所將不定期派員至各村里查核，如發現孳生源將開立改善單，複查未改善者將依據傳染病防治法處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。