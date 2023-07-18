膽固醇過高在現今社會儼然成為「文明病」，不過許多民眾可以說是「聞膽固醇」而喪膽，只要看到健檢報告中「膽固醇超標」就急於求醫。對此北市聯合醫院中興院區中醫科主治醫師陳煒達直言，膽固醇並不可怕，反而是「身體的好朋友」；至於高膽固醇的民眾，若能改變對待身體的方式，減少傷害、該睡就睡、不該吃就不吃，組織受損減少，膽固醇自然下降。

陳煒達表示，如果將身體組織、細胞發炎或損傷比喻為「失火」，那送來及時雨的「消防員」就是過往聞之色變的「膽固醇」，膽固醇能夠在傷口上堆積，幫助組織修復，就像平常外傷後皮膚結痂，其中「痂」便有膽固醇的參與。

陳煒達說，用一個更通俗的比喻來形容膽固醇，通常會將身體組織、細胞發炎或損傷比喻為地震後「牆壁龜裂」，一般工程上會用「補土」來修補牆壁裂痕，而體內用來修補損傷的「補土」便是「膽固醇」，由上述比喻不難察覺，膽固醇非但不是造成組織損傷的敵人，相反地，膽固醇其實是面對組織修復時的重要幫手。

陳煒達直言，造成組織損傷的是發炎，而不是膽固醇。所以理性細想，該減少的並不是膽固醇，而是體內的損傷、發炎反應，組織細胞不損傷，膽固醇自然下降。「確實，膽固醇大量存在的風險，就是大家都知道的心血管阻塞危機。」陳煒達說，但中醫向來強調「標本兼顧」，若短期間膽固醇超標，站在治標的角度，降膽固醇的動作不可或缺，但於此同時，都不能忘記治本的重要，必須找出身體受損的部位（臨床上以消化道和心血管的損傷為多），適度加以治療並避免，細胞減少的損傷，膽固醇自然就降低了。

陳煒達解釋，人體有3／4的膽固醇都是身體自行合成，飲食所佔的膽固醇僅1／4，因此，血中膽固醇的上升，並非因飲食油膩或大量吃蛋就可以造成。或許有民眾會問：「言下之意，我的膽固醇超標，其實不用清淡飲食了？」答案是「對一半」，膽固醇超標的患者，飲食確實可以攝取大量的油脂，但重點是要攝取「好的油脂」，而不是出現油耗味的不良油品，也不是高溫烹煮產生許多具攻擊性自由基的油品，許多外食的油脂品質不良，大多是因上述兩大因素而被列為不良油品。所以膽固醇過高的患者確實可以吃油、可以吃蛋，但務必避免不良油品。

陳煒達直言，患者務必要改善飲食，因為降血脂藥物，不論是西藥statin類藥物或是中藥的降脂膠囊，都只是治標的功能，若飲食不改，損傷不斷，身體的組織、細胞不斷受損，體內的膽固醇絕對會忠心耿耿地再次升高，以修部損傷，而若一心一意只想消滅膽固醇，不知該避開會讓身體受傷的食物，絕非明智之舉。

陳煒達說，高膽固醇患者來院就醫，不論至西醫或中醫，開了藥，膽固醇降，停了藥，膽固醇再次升高，患者反覆就醫，甚至長年就醫，只是在用患者自己的健康換取醫師的財富，若能改變對待身體的方式，減少傷害，該睡就睡，不該吃就不吃，組織受損減少，膽固醇自然下降。