中俄在印度洋海域展開例行軍演後，美國海軍「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母打擊群周日停靠印尼峇里島。

據美國海軍研究協會新聞（USNI News）網17日報導，印尼武裝部隊周一在新聞稿中說，「雷根」號航母、「安提坦」號（USS Antietam，CG-54）和「史莫斯」號（USS Robert Smalls，CG 62）飛彈巡洋艦周日在印尼海軍「蘇丹哈桑丁」號（KRI Sultan Hasanuddin，366），以及「蘇丹依斯干達慕達」號（KRI Sultan Iskandar Muda ，367）輕型巡防艦護送下，從峇里海（Bali Sea）進入丹絨貝諾瓦碼頭（Tanjung Benoa Dock）。

五角大廈周日雖發布了「雷根」號抵達的照片，但後來卻加以刪除。而「雷根」號上周五在印度洋時，則接待了印尼海軍參謀長阿里（Muhammad Ali）和武裝部隊總參謀長依斯馬萬。

而據《解放軍報》報導，海軍水面行動編隊周六離開青島港，參加中俄「北方/互動-2023」聯合海上演習。中方出動了「貴陽」號（舷號119）和「齊齊哈爾」號（舷號121）飛彈驅逐艦、「棗莊」號（舷號542）及「日照」號（舷號598）飛彈護衛艦，還有「太湖」號綜合補給艦（舷號889）。

此外，據《解放軍報》說，中方空軍也將和俄羅斯空軍舉行「北方/互動-2023」聯合空中軍演。中方國防部在簡短的聲明中說，這是根據中俄年度合作計畫舉行的軍演。而俄軍將出動海、空軍在日本海參加由解放軍北部戰區舉行的軍演。

另一方面，獨立級濱海戰鬥艦「傑克森」號（USS Jackson，LCS 6）周一已抵達澳洲，準備參加由美國海軍主導的2023「太平洋夥伴」（Pacific Partnership）軍演。隨著「傑克森」號出現，這會是美國海軍第一次部署4艘濱海戰鬥艦到印太。