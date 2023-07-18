《掃毒3：人在天涯》海報透露出電影的極大場面。（華映提供）

香港動作電影《掃毒3：人在天涯》集合香港三大影帝郭富城、劉青雲及古天樂共同演出，當中古天樂接連演出三部《掃毒》系列作品，角色有正有邪，有如他的代表作品之一，三集拍攝下來，古天樂對第三集的動作場面直呼難忘，場面升級到直逼戰爭片，「不只是槍戰、飛車和爆炸，還有飛機和大炮都來了啊！」

古天樂說：「飛機的殘駭還要衝到金三角的村寨裡面，還有很多的飛車、翻車的場面，動作場面是超乎我的想像的一部警匪片，看劇本時沒有想到會有這樣的畫面。」這些驚人的動作場面都在香港完成拍攝，讓他覺得很難得，但也做出最棒的效果。至於電影中三大影帝間的警匪衝突演出，他覺得不用特別培養彼此間的默契，「大家私下都是認識的，演出上自然就會有默契。」

古天樂從2013年加入電影《掃毒》，三集系列作品都可以見到他的演出，可說是「掃毒十年」，在這些作品中，正派、反派甚至亦正亦邪的角色都曾演出過，展現演技的寬度和實力。古天樂也有感而發表示他與劉青雲合作的《掃毒》第一集是由香港動作名導陳木勝執導，但他已經離開人世，第三集他與劉青雲再度合作，「我們都很懷念陳木勝導演，所以都很看重這部電影。」