2020年11月高雄一名2個月大的男嬰感冒送醫搶救不治，檢察官驗屍時竟發現毒品反應，追查後發現男嬰父母、大伯、姑丈通通在家吸毒，同住還有8名幼童，由於長時間吸入毒煙，紛紛出現發展遲緩、自閉等症狀。一審判男嬰父母、大伯、姑丈等4人6到9月，上訴至高雄高分院，男嬰母親改判6月、可易科罰金，父親與大伯則維持7月、6月原判，可上訴。

周姓女子和呂姓男子育有3子，呂男的哥哥育有1子，吳姓男子育有5子，一家12人全都住在同一棟透天厝內。周女和呂男等4人均染有毒癮，常常不顧家中還有9個3至10歲的孩童同住，直接在房間內吸食安非他命。

2020年11月，周女和呂男僅2個月大的男嬰因感冒送院治療，最後因支氣管炎併肺水腫死亡。檢方獲報後依程序會同法醫驗屍，解剖男嬰時，在男嬰的血液、尿液驗出二級毒品反應，懷疑男嬰生前遭人餵毒，立刻核發搜索票、指揮高市府警察局前鎮分局、婦幼警察隊共組專案小組偵辦。

檢警依法持搜索票到周女和呂男住處搜查，還沒進門就聽到熱鬧的孩子嘻鬧聲。一進門就聞到濃濃的毒品味，應門的周女已有身孕，和呂男、呂男的哥哥、吳男同住，4人都長期吸食安非他命，家中到處看得到毒品粉末、玻璃球吸食器、電子磅秤。

檢警追問發現，大人們完全不在意吸毒時的毒煙在密閉空間難以散去，同住的8名幼童就這樣長期遭毒煙摧殘，其中3童面對警察的詢問對答遲鈍，體型更是明顯瘦弱，甚至出現發展遲緩、語言障礙、自閉等症狀，案發後社會局家庭暴力及性侵害防治中心已依法緊急安置。

警方將周女等人全都移送法辦，驗尿時全都呈樣性反應。周女等人均坦承會在孩子們面前吸毒，甚至讓孩子聞到飄散出的毒菸也不以為意，導致8名幼童體內也都驗出毒品反應。周女談起男嬰死亡也毫不在意，坦承仍繼續吸毒。檢方偵查後將4人依刑法妨害幼童發育罪、毒品危害防制條例起訴。

法官發現，周女、呂男、吳男都是吸毒累犯，依妨害兒童發育罪判3人7至9月。吳男因是初犯，且案發後積極參與戒癮治療，遭判6月、緩刑3年，但緩刑期間每3個月都要自費檢驗毛髮並提供報告。

該案上訴至二審，法官為了不讓男嬰同時失去父母親的照顧，改判周女6月、可易科罰金，男嬰父親及大伯遭駁回，男嬰姑丈則改判8月，全案仍可上訴。