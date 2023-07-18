民眾黨總統參選人柯文哲多次公開宣稱，「自前總統李登輝後，台灣有34年沒有召開過國是會議？」對此，民進黨新北市議員陳乃瑜今（18）日臉書發文嗆柯「又再說謊了」，她指出柯要說謊連最基本的Google能力都沒有，身為總統候選人連「不說謊」都做不到，「請柯文哲不要再造謠亂說話」。

柯文哲不只一次在公開場合指出，未來若當選總統，會召開國是會議，自1990年總統李登輝以後，台灣有34年沒有召開過國是會議，日前柯接受媒體專訪，再度談及。

議員陳乃瑜臉書發文指出，「柯文哲又再說謊了」，柯宣稱台灣有34年沒有召開過國是會議，他要說謊連最基本的Google能力都沒有嗎？

陳乃瑜表示，擔任記者時，曾採訪過2場國是會議，一場是2017年1月22日在總統府的「年金改革國是會議」，另一場也是在同年8月12日的「司法改革國是會議」，這2場國是會議，「我陳乃瑜本人都在現場採訪，看得清清楚楚。」

她痛批，不曉得柯P是說謊習慣了，還是連最基本的查證能力都沒有呢？身為總統候選人連「不說謊」都做不到，所謂的白色力量原來是白賊力量，並請柯文哲不要再造謠亂說話。