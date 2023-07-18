民進黨爆發性騷擾吃案後，引發各界關注，行政院日前提出性平三法（性騷擾防治法、性別平等工作法、性別平等教育法）修法草案，但民間團體更指出，不當處理性騷擾事件而遭裁罰雇主，及性騷擾或性侵害屬實行為人，應刊登於政府採購公報，不得參加投標或作為決標對象或分包廠商，亦不得申請政府相關補助，經補助者予以撤銷並追還所領補助，以杜絕獲取更大資源及權勢，而續行加害之事。

台灣防暴聯盟、現代婦女基金會等團體指出，應把國家應有整體的性騷擾防治計畫及責任入法，讓社會大眾得以監督政府是否有心落實性騷擾防治工作。主管機關應訂定性騷擾防治、教育宣導、輔導計畫，並應訂定雇主性騷擾防治及被害人申訴指引、建立性騷擾調查人才庫，協助雇主辦理性別平等教育、設置性騷擾申訴專責單位、人員與訓練，及受僱者保護、性騷擾行為人輔導等措施，以落實防治責任。

民間團體表示，性別工作平等法主要規範雇主建立性別友善工作環境責任，應明定專案勞檢制度，按季公布處分類型、金額及具體改善情形，才能真正督促雇主確實遵守工作場域的性騷擾防治義務。此外，為彌補職場性騷擾事件對受僱者或求職者損害，並讓雇主重視職場性騷擾事件預防及補救，應建立對雇主民事懲罰性賠償金制度，而非只限於權勢性騷擾行為人。同時增訂對雇主違反報復禁止規定者加倍裁罰規定，避免雇主對提出申訴受僱者或求職者採取不利作為。

民間團體呼籲，依政院版修法草案，職場與校園性騷擾行為人無法依性騷擾防治法課以行政罰，我們主張性騷擾對被害者造成的傷害不因發生場域而有所不同，性騷擾防治法對於行為人的懲處，不應排除性工法及性平法案件被害人適用。

民間團體提及，被害人遭受性騷擾勞動權益保障應一視同仁，包括被害人職務調整選擇、減少工時或請假給薪等，並非只限於權勢性騷擾案件才應被保障。對此，我們主張任何職場性騷擾被害人勞動權益保障皆應入法，且針對演藝業等非屬雇傭關係、但因從事勞動而遭受性騷擾被害者，政府亦應提供保護資源予以協助。