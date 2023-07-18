國民黨立委王鴻薇18日原定偕周姓元配和律師開記者會，盼蔡英文總統、副總統賴清德協助主持公道，卻突然臨時取消。（黃婉婷攝）

前總統府發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）去年競選花蓮縣長期間與已婚李姓隨扈傳傳不倫戀，國民黨立委王鴻薇今日透露周姓元配受到各界撤告壓力；但Kolas稱她從未透過管道施壓要求撤告，還嗆「霸凌者你們夠了」，王鴻薇隨即痛斥Kolas政治轉移焦點，並公開元配提告的民事起訴狀，以免被Kolas「掩蓋真相」。

「谷辣斯壞人家庭 賴清德出來主持公道！」記者會原訂9時30分召開，卻突然於8時22分時喊卡；王鴻薇說明，主因是正宮周女士近日承受各方壓力要求她撤告，今天因壓力過大臨時決定取消，她也轉述律師說法，稱周已透過律師向Kolas提告，因為周認為兩人言談中透露確實有發生關係，訴狀裡也寫得非常清楚。

但Kolas稍早在臉書以「霸凌者」發文重申沒有「聖母峰事件」；並表示，她從未如王鴻薇指稱透過管道施壓要求撤告；請政客停止消費李家人，「霸凌者，你們夠了」。

隨後，王鴻薇隨即發布三點聲明，批評Kolas事發至今從未對元配道歉並感到後悔，難道是想風頭過了出來洗白嗎？還稱Kolas從開始到現在，都一副「聖母峰」的高姿態，難怪元配會備受壓力。「但請妳搞清楚，元配怕妳，我王鴻薇可不怕妳！」

她批評，用政治轉移焦點，就是民進黨人的一貫技倆，「是我去讓你發生不倫戀的嗎？我幫受害的元配發聲是霸凌嗎？那妳對受害者造成的傷害又是什麼？」套句林智堅的名言，是非可以這樣顛倒嗎？

她隨後公開元配提告的民事起訴狀，稱她不知道元配是否會在諸多壓力下，無奈地忍氣吞聲屈服，但她先把元配的狀子公開，以免被Kolas「掩蓋真相」！