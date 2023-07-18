國際觀，決定我們的世界就有多大！教育部今天表示， 為迎接全球化及後疫情時代來臨，5月已發布「中小學國際教育中程發展計畫」，以提升國際教育品質為核心價值，將深化國際課程及拓展國際交流，提升學生國際觀。

全國教育局處長會議今天在淡水舉行，教育部國教署副組長孫旻儀說，今年2月7日成立「中小學國際教育推動會」，提供國際教育推動之諮詢及溝通平台，各地方政府未來也將設置國際教育中心，透過跨領域專業社群共學共備研發國際教育課程，全面優化國際教育品質。

台師大教務長劉美慧表示，提升競爭力，需強化國際觀，但台灣學生的國際觀仍待加強。之前曾有一個對國內2000多個高中及大學生所做的調查，問哪一個國家難民最多？多數學生回答是非洲。但非洲不是一個國家，而世界上難民最多的國家是敘利亞。

劉美惠表示，世界快速變化，學生的學習不能只是在蒐集資料，而應該學會解決問題的能力。在教學上，不能阻止學生使用ChatGPT，而應教學生如何問問題及判斷統整資料。

劉美惠說，提升國際教育是面對全球化時代的必然，透過學校本位國際教育課程的引導，培養學生尊重多元文化與國際理解，強化國際移動力，善盡公民責任進而彰顯國家價值，正是我國國際教育培育全球公民的主要意涵。

嘉義市文雅國小校長黃金木分享學校歷經15年深耕國際教育課程，他們透過跨國共學和日本學生共同完成藝術壁畫，並結合種植鬱金香及參與國際學伴等活動，提升學生國際素養。

台中市惠文高中組長吳彥慶說，該校結合外籍教師發展校訂必修課程於高一全年級辦理為期2個月的文化箱課程，另跨學科教師結合大學及當地NGO組織，研發結合海外服務學習的校訂課程並前往海外擔任志工。

新北市樟樹國際實中校長陳浩然表示，該校由跨群科教師組成社群，將國際教育融入語文、數學、社會及專業群科課程中，並發展國際教育校訂必修課程，同時研發國際技職交流基礎素養課程手冊，亦透過國際教育週展現學生學習成果。