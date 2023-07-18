根據近期產業調查顯示，下半年台灣網通廠進入歐美需求旺季，營收雖可望將較上半年成長，但面對下半年原物料緩解的高基期環境，營收上仍有年減之風險。然而，隨上游零組件包括部分晶片與記憶體等在上半年因需求不振而導致價格回落，將有助於網通產業毛利率較去年下半年改善，並助益獲利能力。

在歐美電信商之用戶數自2021年下半年開始成長放緩後，基於一般寬頻網路在綁約情況下最多為2年，自今年下半年起，多數在2020~2021年因疫情時因在家工作娛樂的歐美消費者用戶將開始重新審視既有的寬頻網路方案並重啟用戶活動，更動既有方案更改或著轉換服務業者。而近期市場對於總體經濟衰退擔憂亦較為淡化，有助於電信商進行專案促銷，驅動使用者寬頻升級，因此，法人樂觀預期歐美電信商對於網通產品需求將於2024年逐漸回復。

近期美國總統拜登寬頻法案帶動網通族群火熱，法人預期，美國總統拜之寬頻網路基礎建設計畫中大部分資金將用於補貼電信商，以提高其在於投資基礎建設經濟效益低落區域之意願，因此，大部分金額將落於基礎建設，整個計畫至2030年預計補助830萬台對家用寬頻CPE需求量助益有限，而綜合以上所述，台灣網通業者於2024年營收將隨固網業務需求逐漸回溫而持續成長，而在零組件紓緩之際獲利能力也將持續提升。

就網通個股來說，法人點名除了智邦仍為首選外，將中磊、啟碁、智易等三間公司本益比調整至15倍，基於2024年每股盈餘預估推算目標價分別為135元、145元與160元，調升至「增加持股」評等，另外，首評合勤控為「增加持股」，目標價70元。