55頭領航鯨周日（16日）在位於英國蘇格蘭西北方的路易斯島（Isle of Lewis）擱淺。雖然當地救援組織試圖讓部分領航鯨重返大海，奈何救援過程中，僅有1頭安全重返大海，其餘的鯨魚被迫安樂死。

據英國《衛報》報導，救援組織16日早上7時左右，在收到鯨魚擱淺的警報後，迅速趕往事發海灘展開救援行動。抵達海灘時，救援團隊發現共有55頭鯨魚擱淺，但僅剩15頭還活著。救援人員嘗試讓倖存的鯨魚重新入海，但在此過程中，又有3頭鯨魚死亡，最終僅有1頭被安全送回大海。

救援工作一直持續到下午3時30分左右，但沒有成功。專業人士判斷，洶湧的海浪和淺灘都恐讓這些鯨魚很難脫險，因此基於動物福利原則，剩下的鯨魚都被實施了安樂死。

救援組織表示，這次救援任務「極其複雜」，由於鯨魚擱淺位置比較偏僻，救援設備只能通過直升機運輸。目前尚不清楚這些領航鯨擱淺的原因，救援人員表示，有一頭擱淺鯨魚當時正在分娩。

英國海洋生物救援慈善機構（BDMLR）認為，領航鯨之間存在很強的社群紐帶關係，通常一頭鯨魚遇到危險，剩下的鯨魚也不會獨活。報導指出，這是蘇格蘭近10年發生的最大規模鯨魚擱淺死亡事件。