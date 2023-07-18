716「公平正義救台灣」凱道集會，許多民眾走上街頭向民進黨發出怒吼。精神科醫師沈政男認為，這其實是場「反蔡英文的集會」，當末尾主辦者唸出總統蔡英文4年前的演說詞，全場鼓譟把抗議氣氛推到最高點，就是證據。

沈政男今（18）日在臉書以「716遊行不是挺柯 而是反蔡的集結」為題撰文，並認為其證據就是當末尾主辦者唸出蔡英文4年前的演說詞，全場譁然鼓譟，把抗議氣氛推到了最高點。而民進黨同一時間則在圓山飯店吹冷氣開全代會，蔡英文穿著總統參選人賴清德的棒球外套進場，被問到會不會熱時則回覆「冷氣不錯」，沈政男直言，這句話成了民進黨對民意麻木的表徵。沈政男說以這樣的酷暑，大數民眾早就不穿長袖，民進黨竟穿厚外套，顯然是對民意無感，因民進黨已成蔡英文一人黨，沒人敢有不同意見，連賴清德也是指令照單全收。

「選國家領導人不是要選好人好事，而是要選一個適合現階段國家發展的領導者」，沈政男認為，民眾黨總統參選人柯文哲看待兩岸關係、世界局勢與國內政局與社會氛圍的角度與思維，在總統參選人裡，是最能給年輕人一個新的希望與方向，因為蔡英文那一套已到極限，且大家都膩了，尤其是兩岸關係，年輕人希望可以緩和與交流，而不是讓民進黨繼續靠著抗中來獲取政治紅利。

沈政男進一步提到，最近前總統馬英九邀陸生來台，蔡政府本來不准，後來又放行，原因是他們逐漸體察到，年輕人支持兩岸交流，不能再繼續阻擋了。未來若柯文哲支持度繼續上升而威脅到賴清德，賴清德的兩岸論述就會調整，沈政男認為，賴本來沒有那麼反中，只因在蔡英文屋簷下，不得不照做，而選舉最大，若選情不允許，賴也只好跟她說抱歉了。