台北股市近期AI概念股持續飆升，緯創（3231）14日雖被列為注意股每五分鐘搓合一盤，但股民的熱情仍無法收復，股價上漲7.58％，帶動台股再度創高。富邦特選高股息（00900）目前AI伺服器概念股，包含緯創、緯穎占比分別為14％、5.2％，共同推升00900市價在7/14上漲2.67％，為當日台灣高股息ETF表現最佳。雖然全球景氣的復甦道路曲折，市場飽受經濟衰退的疑慮，但受惠於AI題材發酵，今年股市卻是熱到發燙，身為科技核心的台灣自然也搭上這股AI熱潮，不僅使台股在6月中旬站上17,346點的今年新高紀錄外，更是在亞股中繳出僅次於日股的驚人績效，表現可謂傲視群雄。

在這波由AI拉動台股表現的熱潮中，最強的AI概念股非緯創（3231）莫屬，透過AI概念股的強勢，00900本月截至7/14收盤，ETF市價上漲9.98％，居台灣高股息之冠，累積今年以來更上漲29.36％。市場法人認為，目前市場AI概念股為當紅炸子雞，00900除了有高息概念外，也同時也擁有AI伺服器的個股，後市仍以多方看待。

00900與其他高股息ETF最大不同，在於其追蹤指數之成分股篩選邏輯，是以貼近實際配息結果篩選，每年於4、7、12月三階段進行指數調整，能更加準確地篩出真正的高息股票。儘管換股相對頻繁，然而也能快速將深具潛力之高息個股納入成分股。例如，根據富邦投信官網資料，00900在去年12月指數調整時，就已經將緯創（3231）這匹黑馬拉入持股名單中，當時的進場價格連30元都不到，4月指數調整時持續保留，5、6月隨著AI熱潮快速擴散，其股價以飛快的速度飆漲，截至7/14，價格來到每股142元，報酬率超過370％。

此外，光是6/30至7/14的短短兩周時間，緯創就上漲逾56％。00900在6月底的緯創持股比重9.22％，遠高於其他高股息ETF，進而推動7月以來報酬率達到9.98％，遠優於其他高股息ETF，最高甚至超過其他高股息ETF的4倍。另外，00900去年首次配息時，配出1.2元的好成績，以去年公告日收盤價11.74計算，殖利率達10.2％，當時造成投資人熱烈搶購，儘管當時投資人懷疑可能因無法填息而越配越低，但觀察00900的除息缺口，至今皆已順利填息，股民股價股息兩邊賺。投信法人指出，據悉，富邦投信旗下ETF的配息政策為，每次除息均會將所收股息配出，形成有大配小配的情況。

目前已到台股除權息旺季，今年在資本利得與投資組合，觀察已公布配息數字，有機會優於去年，因此今年8月可望屬於「大配」的期間，投資人皆對00900今年8月配息金額相當期待。