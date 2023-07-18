「Alpha plus 職場 DEI 聲量指數」是全台第一個追蹤網路討論職場福利照顧、工作環境、多元平等議題熱度的指標，並運用《KEYPO大數據關鍵引擎》分析系統觀測，指數自2019年第四季（基準100）編制以來呈現快速上升趨勢，短短三年半就成長超過1.5倍，凸顯疫情後人才對職場的要求愈來愈高，並反映Y、Z世代的工作觀，其中當然也包含對性別平等的重視。在Metoo風暴帶動下，第二季次指數「多元文化指數」飆升創新高，細部看各面向，討論職場「女性」議題的聲量攀升到456.2（上季219.9），其中關於「性騷擾」的網路聲量就暴增843％來到1507.9（上季159.9），連帶「性平活動」、「性別友善」的討論也大幅增加。另外，追蹤各種歧視偏見包括性別、年齡、外貌等的「職場平等」聲量，同樣創新高來到346.2（上季為158.9）。

值得留意的是，Metoo風暴延燒至今，政界、影藝界、教育界與醫界等都爆出重大事件，但「一般職場」似乎較為平靜。Alpha plus人才加速器共同創辦人邱亮士指出，傳統職場的類似事件絕對不會比較少，但一般上班族要「發聲」的抗力更高，害怕雇主吃案、不公平對待、程序繁瑣耗時、不知如何申訴、破壞團隊氣氛、被認為小題大作、影響公司商譽等都是關關難過，就算有勇氣站出來，還要擔心未來職涯發展，甚至可能被封殺以致在整個產業待不下去，都阻礙性騷擾事件被看見、伸張的可能。

大環境尚未建立起完整的支持系統，找工作時就得慎選具備良好文化的企業。邱亮士提供六大技巧幫助求職者篩選出重視性別平等的公司，這樣的公司出現性騷擾事件的機率可能較低，就算發生，公司應會積極處理，包括：1.搜尋企業有無辦過女性活動、贊助性別團體、發生過性騷擾事件等，2.在社群發問或搜尋是否有檯面上看不到的事，3.是否重視DEI（多元平等共融）文化，許多公司會在網站強調，4.選擇外商，幾乎所有外商都將禁止性騷擾或性別偏見等視為「天條」，5.是否獲得第三方機構肯定，例如台北市性別平等認證、彭博性別平等指數等，6.直接詢問HR有無倡議性別平等、成立女性團體、防治性騷擾有無超越法規的作為等。

事實上Alpha plus在四月便推出了更直接的「掃雷」功能 – DEI 指標，協助上班族找到重視性別平等與親子、LGBT+ 與身障友善的企業，並且讓求職者以自己「最在乎的事」搜尋職缺，例如公司有一定比例的女性主管、薪酬平等、生育補助、同志出櫃友善、無障礙設施等，或者一般性的彈性工時、更多特休與健康檢查等，都可以是篩選條件，而企業也能藉此提升雇主品牌、增加媒合效率。