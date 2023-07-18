農委會表示，近年來雖因新冠疫情及大陸暫停部分農漁產品進口，進而對台灣農產品產銷帶來衝擊，2021年農產品出口金額還是達到歷史新高的56.7億美元，而農產品外銷大陸的金額占比也從2018年最高的23.2％，降至2022年的12.9％，其中水果銷陸金額占比更從2018年最高80.1％降到2022年的1.6％，美國與日本已經超越大陸，成為我國農產品外銷的前兩大市場。

農委會指出，依序分別為外銷美國新台幣272億元（占17.5％）、日本254億元（16.3％）、大陸201億元（12.9％），顯見持續擴大農產品外銷有效降低對大陸單一市場的高度依賴，外銷全球金額及出口大陸以外市場金額，分別在2021年及2022年創下新高，農產品輸陸占比也逐年下降。

以芒果為例，農委會表示，過去出口以大陸市場為主，其次為香港，而韓國、日本則分居3、4位，近來，芒果輸陸數量已逐年減少並轉移至日、韓市場，而外銷韓國每公斤平均售價為6.4美元，銷日平均售價更高達每公斤8.3美元，分別為大陸及香港市場單價的3倍及4倍。

鳳梨方面，農委會表示，已成功調整外銷市場為日本、韓國、香港及加拿大等。2022年鳳梨外銷數量達20,468公噸，其中輸銷日本達17,499公噸，成為主要出口國，主產季期間創下日本進口鳳梨市占率3成之新高紀錄。2022年金鑽鳳梨產地平均價格每公斤23.02元，較2021年22.13元增加4％，也較2020年每公斤20.47元增加12％。

在水產品貿易方面，農委會以石斑魚為例，過去約有7成以活魚型態出口大陸市場，自大陸2022年6月禁運後，新增市場包含美國活魚約45公噸及冷凍石斑在馬來西亞、新加坡及日本等新興市場，目前魚價平穩約在277.8元／公斤，較大陸禁運時價格增加30元／公斤（+12％）。

農委會指出，今年上半年受到美國持續升息，通膨壓力抑制消費需求，以及日圓持續貶值導致日本市場購買力下降，但是，香港、澳洲、泰國、馬來西亞等市場則分別成長12.5％、2.4％、2.4％及6.8％。

農委會強調，將在「開拓新興市場，擴大出口國家範圍」、「改善外銷產業鏈，穩定供應量能與品質」及「掌握消費趨勢，發展多元通路與強化行銷推廣」等三大政策主軸下，持續擴大農產品外銷量值，確保農民收益。