大暑（7月23日）恰巧是虎爺生日（農曆6月6日），虎爺被人們視為可以增進財運的神，命理專家楊登嵙老師提供拜虎爺3招求財運、旺事業，首先向虎爺祈求願望，接著到「錢水」處求「錢母」；另外可將名片放置在虎爺神龕旁的聚寶盆；最後，摸虎爺雕像嘴巴唸著「摸虎嘴，招財添富貴」、「摸虎頭，賺錢起大樓」俗語，聚集財氣。

楊登嵙指出，虎被譽為「百獸之王」，威風八面，是勇猛、威武、剛強、活力、威嚴、榮耀與權勢的象徵；「虎者，陽物，百獸之長，能執搏挫銳，噬食鬼魅」，虎鎮宅、驅邪、避災外，也寄寓著嚮往吉祥、幸福的祈佑觀念。

「虎」與「福」同音，傳說中，虎爺能咬來錢財，因為跟隨在財神爺趙公明的身邊而擁有了掌握財富的能力；「拜金虎爺，乎你金好野」，因虎爺台語發音相近「好野」，被人們視為可以「增進財運」，加上「虎爺咬錢來」而相信其有咬錢納財之福，因此虎爺被視為具有財神的神格。

楊登嵙表示，農曆6月6日是虎爺生日，虎爺傳說是保生大帝馴服的其中一隻神獸，跟在保生大帝身邊修練，成為黑虎將軍、虎爺；也傳說是武財神、城隍爺等神祇的坐騎，由於長年在財神爺、城隍爺身邊幫忙，本身也有驅邪、招財、鎮宅的神力，多數廟宇都可以見到祂的身影，常被供奉在神明桌下方，也被視為「兒童的守護神」。

楊登嵙提供拜虎爺3步驟求財運、旺事業：

1、換錢水、求錢母

首先拜完全部神明，到虎爺面前報上姓名、生辰、地址、任職公司，誠心祈求願望，接著到「錢水」地方求「錢母」，大部分虎爺的神龕旁常會看到一個小碗裝著水，水裡有許多硬幣，這就是「錢水」，從水中換來的硬幣記得過香爐繞3圈，收進紅包袋或錢包隨身攜帶，若心願達成，再向虎爺還願。

記得要用等值金額換，10元換10元、5元換5元，千萬不可拿自己的小錢換虎爺的大錢，否則虎爺會認為是貪心的人，就不會保佑財運。

2、虎爺神龕旁會有一個聚寶盆或紅盤子，可以放名片保佑工作、事業順利，遠離職場小人。

3、虎爺的俗諺像是「摸虎嘴，招財添富貴」、「摸虎頭，賺錢起大樓」等，有些廟宇開放信眾摸虎爺公的雕像，摸的時候也可以邊唸這2句俗諺，聚集更多財氣。

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