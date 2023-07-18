北中南三大生活圈通勤月票昨（17）日上路第17天，累計至16日總運量已近1500萬人次使用。不過交通學者表示，交通月票的政策效益要看的是「購買月票數」而不是總運量，畢竟吃到飽的月票要衝運量很容易；另學者呼籲政府政策上路半年之後要有滾動式檢討，要訂定各縣市關鍵績效指標（KPI），看是否有效地將汽機車使用者轉移來搭大眾運輸，若地方政府沒有辦法達到，政府可能要考慮取消這個區域的月票補助。

根據公路總局統計，到16日為止約有54.8萬人次加值購買月票方案，包含基北北桃生活圈39.9萬人次、中彰投苗生活圈2.6萬人次、南高屏生活圈12.3萬人次，新增約0.6萬人次。

運量方面，累計至16日為止，已約有1486.9萬人次使用月票搭乘各類公共運具，前3名運具依序是捷運（含輕軌）734.9萬人次（基北北桃689.6萬人次、中彰投苗10.1萬人次、南高屏35.2萬人次）；公車562.1萬人次（基北北桃514.9萬人次、中彰投苗34.9萬人次、南高屏12.4萬人次）；台鐵119.2萬人次。

交通學者李克聰表示，當初交通月票推動的關鍵績效指標，除了有效提升公共運輸運量5％，另一更重要指標是有效減少交通事故死傷人數5％。事實上要增加運量並不困難，只要持月票者多搭車就好，但不代表使用的人數增加，例如通勤族以前只有周間才搭大眾運輸，現在因為有月票，假日也會用。

李克聰說，交通月票的第二個KPI更重要，就是是否有效減少交通事故死傷人數5％，這一定要靠交通減量，也就是汽機車使用者轉到大眾運輸。如果地方政府沒有辦法到績效，交通部是否要考慮取消這個區域的月票補助，或是訂定罰則。

這是否表示交通月票要有一個退場機制？李克聰坦言，退場機制是應該要有，但實際上很不容易，政府要很有魄力才能做到，「政府現在給補助愈來愈容易，且補助給了也很難收回。」不過既然錢都花了，效益就要出來，至少今年下半年結束之後要有滾動式檢討，看看月票是否能將私人運具轉為大眾運輸。若用5％除以3年，則平均半年應有0.83％私人運具轉為大眾交通。