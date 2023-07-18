資深藝人李立群5月確診新冠肺炎在上海住院，回台灣又因肺炎再住院，他康復後再飛到上海時，卻因為房子太久沒住、不乾淨，引起感染性泡疹，醫生推測是新冠導致免疫力下降，要他住院觀察2個禮拜，李立群今年已住院3次，他不禁悲嘆：「這什麼運啊」，還透露住院除了吃、就是睡，「一進來都糊塗了！」

71歲李立群今年已住院3次，昨（17日）在抖音PO影片悲嘆：「我問我老婆走這什麼運啊！我老婆說，這就是運啦」，在醫院休養的他除了吃、就是睡，「一進來都糊塗了！住院就是容易胖」並透露自己聽覺不靈敏、眼睛有老花，感嘆：「以前的事記得很清楚，最近的事就容易忘，年紀大了連話都說不清楚，沒像以前那麼準確快速」。

李立群感性說：「過了今年希望好一點，還好有老婆陪我，如果沒有我老婆，那就太可憐了」，影片中，李立群氣色不錯、精神佳，恢復得看起來相當不錯，他也透露一天要吃10幾顆藥，還有分飯前、飯後的藥，讓他直呼：「一不注意很容易就忘了」。

李立群近年把演藝重心轉往大陸，並靠拍抖音獲得高人氣，近期則挑戰直播帶貨，儘管李立群直呼這是另一個境界、隔行如隔山，但他仍期許自己要活到老學到老，也有網友擔心身體狀況，留言勸他要休息、照顧身體，對此，李立群回應：「珍惜現在，感恩」。