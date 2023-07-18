國人晚婚晚生趨勢下，不少夫婦都有不孕問題，國民健康署自110年7月1日起擴大補助試管嬰兒，只要夫妻其中一方具有我國國籍，且女方年齡未滿45歲即可申請。試管嬰兒擴大補助實施2周年，已有17.3萬對夫妻申請補助，其中5.5萬對已完成療程並撥付費用，累計逾38億元，並成功產下1.1萬名嬰兒。

國健署長吳昭軍表示，很多夫妻因為身體因素，需要醫療專業才能滿足生育寶寶的期待，但人工生殖費用昂貴，政府有責任協助不孕夫妻減輕負擔，因此在110年將人工生殖補助對象從中低收入戶擴大為全國夫妻，希望鼓勵不孕夫妻到全國98家人工生殖機構尋求專業協助，大家一起幫忙圓夢。

國健署統計，截至今（112）年7月9日，已有1萬383對受補助夫妻成功產下1萬1636名嬰兒。吳昭軍說明，兩年來約有17.3萬對夫妻申請補助，約5.5萬對夫妻已完成療程並撥付費用，金額超過38億元。

擴大補助上路以來，王先生和陳小姐誕下第1萬名試管嬰兒，今天特別現身分享心路歷程。王先生說，由於兩人較晚婚，嘗試了金鏟子、紅花白花、端午節努力做人等民間偏方都沒有成功，他們身邊許多朋友都是40幾歲才想要求子，但苦無結果，於是夫妻倆決定及早求助專業，雖然過程辛苦，但透過醫療介入可排除不確定的因素，因此仍鼓勵大家積極尋求專業協助。

中華民國生育醫學會理事長、台北榮民總醫院婦女醫學部醫師黃貞瑜說，陳小姐大約36歲來求診，本身有免疫相關疾病，但由於病情控制很好，才有辦法藉由人工生殖達成願望。不過她提醒，醫療並非萬能，例如陳小姐並非一次就成功生育，團隊在失敗中找原因並設法改善，加上陳小姐努力控制自身病況，雙方一起努力才有結果。

台灣生殖醫學會理事長、台大醫院婦產部主任陳思原指出，有些民眾礙於工作、生活等因素，拖到37、38歲，甚至40歲才接受不孕症治療，成功率不高；擴大補助上路之後，開始有30到32歲的不孕夫妻來求診，年紀越輕成功率越高，從試管嬰兒補助到產前、產後照護等福利，這些政策讓民眾更願意生產。

國健署呼籲，夫妻生育規劃要趁早，建議若夫妻有規律性生活經過1年以上仍未懷孕，請及早就醫治療，若經醫師診斷需進行試管嬰兒療程，且夫妻一方具我國國籍及妻年齡未滿45歲者，可至全台特約人工生殖機構申請試管嬰兒補助。申辦流程及相關資訊可至國民健康署官網【試管嬰兒專區】查詢（https://reurl.cc/zerX07），或撥打國民健康署人工生殖諮詢專線02-25580900，將由專人提供即時的服務。