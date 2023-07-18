716公平正義救台灣活動，被發現到場參與的民眾男女比例懸殊，民眾黨主席、2024總統參選人柯文哲因此遭疑女粉人數很少，不過網友就在社群軟體分享當天的照片，可見有許多女性民眾在場，還有台大護理學系的醫療志工透露，當天尋求幫助的女性人數比男性還要多。

716遊行吸引不少年輕人走上街頭向民進黨政府怒吼，但許多民眾在家看直播後發現，現場看起來大部分都是男生，加上過去有民調顯示柯文哲的男性支持率明顯比女性要高，猜測是否因為柯文哲過去講過一些歧視女性的話，才造成此結果，引起網友討論。

不過網友在《Dcard》發文指出，柯文哲在統計上來說女性支持者確實較少，是柯必須努力改變的地方，但現場參加活動的女性朋友其實很多，並分享多張女性待在陰涼處的照片，說「當天太陽大，現場還有許多年輕夫妻帶著小孩，一起來支持，這些人都是認同當天的訴求，與其操作負面消息，真的拜託認真做事改變人民的不滿」。

此外，也有醫療志工透露，當天熱到主辦單位派水車灑水降溫，活動才開始沒多久就有民眾出現頭暈、想吐等中暑跡象，到護理站求助、休息的民眾中，女性患者就佔多數，甚至到活動中間時，還有女性工作人員全身無力的被攙扶至醫療站，現場緊急打點滴聯絡救護車。

該名志工說，他只是在帳篷內外穿梭都被曬傷，回家後還自己塗蘆薈，站在太陽下的民眾一定更嚴重，結果看到很多人說太陽加油、熱死活該等言論，「真的是氣的要死，真的不曉得這些人為什麼嘴巴這麽臭，把今天這麼熱還願意站出來表達訴求的人，當作是什麼了」。