疾管署今天公布，本土登革熱上周再度暴增133例，其中仍以台南市最多，有102例、雲林縣22例、高雄市8例及台中市1例；今年累計408例登革熱本土病例，其中6例重症；大於60歲以上占44%，疾管署表示，目前國內登革熱疫情仍處於上升階段。

疾病管制署今(18)日表示，依據疾管署統計，國內上周(2023年7月11日至7月17日)新增127例登革熱本土病例，個案居住地為臺南市(95例)、雲林縣(23例)、高雄市(7例)及臺中市(2例)，分別於臺南市東區33例、永康區24例、仁德區22例、歸仁區6例、安南區及北區各4例、中西區及新化區各1例，雲林縣古坑鄉19例、斗六市3例及臺西鄉1例，高雄市鳳山區及阿蓮區各2例、三民區、湖內區及左營區各1例，臺中市大里區及沙鹿區各1例，個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中75例男性、52例女性，發病日介於6月21日至7月17日。

疾管署說明，本土疫情升溫，臺南市仁德區、東區、永康區為主要疫情群聚區，另北區公園里及週邊里別與歸仁區出現群聚疫情，亦具社區傳播風險，新增個案多與疫情群聚區具關聯性，惟病例分布里別逐漸外擴趨勢且出現感染源待釐清個案；雲林縣新增病例均與古坑鄉荷苞村及水碓村週邊疫情群聚區有關且移出病例至臺中市；高雄市新增鳳山區職場群聚並檢出登革病毒第二型，另阿蓮區亦出現群聚疫情，雖部分個案具台南市活動史，惟不排除於當地感染風險或引發疫情，仍須提高警覺；臺中市新增病例曾至臺南市及雲林縣，與疫情群聚區具關聯性；近期南高屏三縣市及雲林縣古坑鄉病媒蚊指數仍偏高，環境風險增加，須持續加強孳生源清除。

疾管署呼籲，目前正值登革熱流行期，氣候炎熱且各地均有午後雷陣雨，有利於病媒蚊孳生。請民眾於戶外活動時落實穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑等防蚊措施；並務必做好「巡、倒、清、刷」，經常巡查家戶內外是否有容器、帆布、廢輪胎或水溝等積水處，儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次、不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並告知醫師旅遊活動史，也請醫師落實詢問TOCC，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，並請留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。

國內今(2023)年截至7月17日累計425例本土病例，其中臺南市362例、雲林縣42例、高雄市18例、臺中市2例及屏東縣1例，全國病例數為近10年以來同期最高；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案佔44%(187例)，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26%)，目前累計6例重症病例，其中2例住院中；目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆；另今年累計68例境外移入病例，感染國家分別自印尼(16例)、泰國(16例)、馬來西亞(14例)、越南(8例)、菲律賓(5例)、馬爾地夫(4例)、印度(3例)、寮國(1例)及緬甸(1例)移入。

疾管署提醒，鄰近之東南亞/南亞登革熱疫情上升，其中柬埔寨及泰國近期仍持續上升，寮國處高點，且高於近年同期；另美洲地區疫情持續，累計報告超過301萬例，以南美洲巴西逾237萬例報告數為多，秘魯、玻利維亞及阿根廷等疫情亦屬嚴峻，請民眾前往當地時留意防蚊措施。登革熱相關資訊請至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)查閱，或撥打免付費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。