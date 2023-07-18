國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日開高震盪拉回，漲多的個股及族群漲多進行整理，量能快逼近5000億元有過熱的跡象。他提醒，在量能過大的情形下，台股若能在5日線止穩，顯示換手成功，但若是跌破5日線，將引發套牢賣壓出籠，需要多加留意。

盤面上，台積電收在581元，下跌1.69%；重電進入休整，華城(1519)、大亞(1609)及士電(1503)收盤跌幅在2~5%不等；廣達(2382)收在201.5元，上漲2.81%；緯創(3231)收在133元，下跌4.66%；ABF三雄欣興(3037)收在漲停板200元、景碩(3189)收在120.5元，上漲6.17%、南電(8046)收在275.5元，上漲4.95%。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，近期台股由AI概念股獨領風騷，而本週AMD董事長來台，預期AI供應鏈仍有題材事件驅動，但須留意晶圓龍頭大廠法說會即將登場，且第二季財報季將開跑，經歷上半年的補庫存、急單後，市場將關注財測表現以判斷景氣訊號，同時月底又有FOMC會議，可能讓市場暫時轉趨觀望。

廖炳焜認為，美元指數創下今年新低，有利於外資回流台股，從技術面來看台股目前相對強勢，雖然即將進入財報公布旺季，可能造成股價波動，但只要月線有撐，搭配AI族群與資金輪動持續，以及量能有效放大，都將延續這波上攻動能。

廖炳焜建議，眼見近期科技股強勢，可順勢提高配置比重，產業選擇上，不妨聚焦先進製程、AI及雲端相關、太陽能、風電、儲能相關、光學及面板、電子紙、DRAM、ABF等，非科技業則可以生技醫療、汽車、觀光旅遊、航空國防為重。