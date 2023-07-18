為辦理2024年第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉查察工作，金門地檢署成立「查察賄選及暴力督導小組」，並於昨(17)日與全國各地方檢察署同步揭牌運作，確實執行「阻絕境外勢力」、「斷絕賭盤效應」、「杜絕假訊息干擾」三項策略，藉以達成「嚴查不法、肅本清源」的選舉查察核心宗旨。

揭牌儀式由金門地檢署檢察長周士榆主持，包括福建高等檢察署金門檢察分署檢察官王柏敦、金門縣警察局長盧廷彰、法務部調查局福建省調查處秘書林政賢、金門縣政府政風處長陳宗強、金檢主任檢察官劉建志等人均共同到場參與，以宣示檢、警、調、政風等機關攜手聯合查賄、反賄之決心。

金門地檢署指出，法務部今年頒訂「一個核心宗旨」、「三項強韌策略」、「六大策進作為」之選舉查察工作綱領，將透過「精進查賄制暴、建構查賄網絡」、「查緝不法組織、杜絕暴力賭盤」、「嚴查地下通匯、阻斷境外資金」、「嚴防假訊息、有效蒐證徹查」、「統合警政戶政、防杜幽靈人口」、「公私部門齊力宣導、鼓勵檢舉妨害選舉」六大具體策進作為，嚴厲打擊不法行為，確保選舉之公平與公正。

檢察長周士榆表示，該署查賄團隊已於日前召開第一次期前策略會議，未來將充分結合轄區內各機關之查賄、反賄能量，除情資蒐報及偵查作為外，亦會搭配活潑且深入人心的反賄選宣導活動，阻絕賄選、暴力或其他不法手段介入本次選舉。

周士榆也呼籲，公平選舉為民主法治之基石，倘若民眾發現疑似賄選情事，可利用免費檢舉專線：0800-024099向本署提出檢舉，共同守護民主政治，完成公正及公平選舉之目標。