37歲知名美國女星琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）3歲出道，11歲出演電影「天生一對」（The Parent Trap）而成名，深受觀眾喜愛。去年7月與交往3年的圈外男友巴德（Bader Shammas）結婚，近日傳出生兒子的喜訊，她也大方公布寶寶姓名「盧艾」（Luai），在阿拉伯語中意味著「守護者」（Protector）。

綜合外媒報導，琳賽蘿涵今年3月就曾在Instagram上貼出一張包屁衣的照片，並寫上「即將到來」（Coming Soon）來宣布自己懷孕的好消息。據悉，目前居住在杜拜的琳賽蘿涵夫婦17日在當地迎來兒子的出生，一直想要成為母親的琳賽蘿涵受訪時透露：「我迫不及待地想看看作為一名母親的感覺是什麼。我終於流下幸福的淚水。」

琳賽蘿涵發言人向媒體表示：「琳賽蘿涵和丈夫巴德迎來了一個美麗、健康的兒子，名叫盧艾（Luai），一家人非常相愛」，在阿拉伯語中代表「守護者」的意思，據悉，琳賽蘿涵的家人在接到消息後很快便將前往杜拜與其會合。

此外，琳賽蘿涵也透露與女星潔美·李·寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)談話，對方為她十分高興，表示：「你只要帶著孩子，一切都會好起來的。」而剛成為母親不久的美國名媛芭黎絲·希爾頓 (Paris Hilton)也恭喜道：「恭喜親愛的！為你感到高興，歡迎來到媽媽俱樂部！」